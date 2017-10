Nations Classification Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class 1 France 20 2 Race 2 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha 3 Race 3 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha 3 Race 1 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna 6 Race 2 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna 6 Race 3 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna 14 Race 1 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna 2 The Netherlands 31 1 Race 2 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM 2 Race 3 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM 8 Race 1 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM 9 Race 2 5 BOGERS, Brian KNMV KTM 11 Race 3 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM 12 Race 1 5 BOGERS, Brian KNMV KTM 3 Great Britain 32 1 Race 3 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna 1 Race 1 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna 7 Race 2 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna 8 Race 3 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna 15 Race 2 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki 37 Race 1 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki 4 Belgium 53 4 Race 3 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha 7 Race 1 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha 12 Race 2 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki 13 Race 3 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki 17 Race 1 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha 24 Race 2 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha 5 Switzerland 56 5 Race 1 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 9 Race 3 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki 10 Race 3 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 14 Race 2 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki 18 Race 2 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda 18 Race 1 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda 6 Australia 58 4 Race 1 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki 5 Race 2 24 GIBBS, Kirk MA KTM 8 Race 2 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki 19 Race 3 24 GIBBS, Kirk MA KTM 22 Race 1 22 FERRIS, Dean MA Yamaha 23 Race 3 22 FERRIS, Dean MA Yamaha 7 Italy 63 4 Race 2 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda 7 Race 3 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM 11 Race 1 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM 18 Race 3 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda 23 Race 2 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda 27 Race 1 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda 8 Estonia 84 11 Race 2 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 13 Race 1 25 RATSEP, Priit EMF Honda 14 Race 3 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 20 Race 1 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna 26 Race 2 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna 36 Race 3 25 RATSEP, Priit EMF Honda 9 USA 85 3 Race 2 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna 10 Race 1 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna 17 Race 3 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna 22 Race 2 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna 33 Race 3 7 SEELY, Cole AMA Honda 38 Race 1 7 SEELY, Cole AMA Honda 10 Sweden 87 15 Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda 15 Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha 17 Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda 19 Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha 21 Race 1 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM 26 Race 3 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM 11 Denmark 98 9 Race 1 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna 10 Race 2 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna 20 Race 3 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki 20 Race 2 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki 39 Race 1 40 LARSEN, Nikolaj DMU KTM 12 Slovenia 108 2 Race 1 67 GAJSER, Tim AMZS Honda 5 Race 3 67 GAJSER, Tim AMZS Honda 32 Race 2 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha 32 Race 1 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha 37 Race 3 69 IRT, Peter AMZS Yamaha 38 Race 2 69 IRT, Peter AMZS Yamaha 13 Canada 119 16 Race 2 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda 21 Race 3 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda 25 Race 3 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda 27 Race 2 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha 30 Race 1 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha 34 Race 1 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda 14 Russia 120 6 Race 1 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda 12 Race 3 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda 32 Race 3 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki 35 Race 2 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki 35 Race 1 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki 36 Race 2 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki 15 Ireland 120 21 Race 2 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki 22 Race 3 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki 24 Race 1 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM 25 Race 1 59 BARR, Martin MCUI Honda 28 Race 3 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM 33 Race 2 59 BARR, Martin MCUI Honda 16 Portugal 125 16 Race 3 61 GONCALVES, Rui FMP Husqvarna 16 Race 1 61 GONCALVES, Rui FMP Husqvarna 29 Race 2 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki 31 Race 2 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda 33 Race 1 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda 35 Race 3 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki 17 Puerto Rico 134 13 Race 2 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki 29 Race 1 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki 30 Race 3 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki 31 Race 3 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki 31 Race 1 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki 34 Race 2 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki 18 Spain 134 23 Race 1 34 BUTRON, Jose RFME KTM 24 Race 3 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna 28 Race 1 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM 29 Race 3 34 BUTRON, Jose RFME KTM 30 Race 2 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna 40 Race 2 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM 19 Slovakia 142 25 Race 2 83 SIKYNA, Richard SMF KTM 26 Race 1 83 SIKYNA, Richard SMF KTM 27 Race 3 84 KOHUT, Tomas SMF KTM 28 Race 2 84 KOHUT, Tomas SMF KTM 36 Race 1 82 SIMKO, Tomas SMF Suzuki 20 Germany 129 19 Race 1 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna 34 Race 3 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM 37 Race 2 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM 39 Race 2 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna 21 New Zealand 10 22 Czech Republic 10 23 Brazil 19 24 Norway 23 25 Latvia 31 26 Rep. of South Africa 35 27 Croatia 37 28 Ukraine 42 29 Iceland 43 30 Argentina 54 31 Finland 60 32 Poland 18 33 Hungary 11 34 Greece 11 35 Lithuania 13 36 Thailand 20 37 Luxembourg 27 38 Israel 29