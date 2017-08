2018 Top 100 CMRC Pro Numbers

Following are the top 100 national numbers for 2018 following the completion of the 2017 Rockstar Energy Drink Motocross Nationals.

1 MATT GOERKE 520

2 CHRISTOPHE POURCEL 517

3 COLTON FACCIOTTI 479

4 MIKE ALESSI 432

5 TYLER MEDAGLIA 405

6 KYLE CHISHOLM 380

7 DILLAN EPSTEIN 349

8 TIM TREMBLAY 334

9 CADE CLASON 320

10 KEYLAN MESTON 266

11 SHAWN MAFFENBEIER 468

12 DYLAN WRIGHT 424

14 RYAN SURRATT 423

15 JACOB HAYES 361

16 JESSE PETTIS 334

17 CASEY KEAST 320

18 JOSH OSBY 307

19 HAYDEN HALSTEAD 306

20 COLE THOMPSON 298

21 DAVEY FRASER 281

22 BROCK LEITNER 243

23 JASON BENNY 208

24 MICHAEL FOWLER 199

25 RYAN LALONDE 198

26 NATHAN BLES 195

27 TANNER WARD 186

28 JEAN CHRISTOPHE BUJOLD 176

29 RYAN MILLAR 174

30 JEREMY PRONOVOST 167

31 DREW ROBERTS 156

32 JESSE WENTLAND 148

33 CHRISTOPER FORTIER 147

34 SCOTT CHAMPION 145

35 JONAH BRITTONS 140

36 TAYLOR ARSENAULT 138

37 DJ BURMEY 134

38 BOBBY PIAZZA 113

39 ERIC JEFFERY 111

40 GUILLAUME ST CYR 110

41 VINCENT LAUZON 110

42 TALLON LA FOUNTAINE 106

43 JARED PETRUSKA 96

44 JONATHAN MAYZAK 90

45 KAVEN BENOIT 86

46 RYAN DOWD 85

47 JEREMY MEDAGLIA 84

48 DEREK OUIMET 79

49 JOEY PAUL 77

50 KEIN DENZLER 75

51 KYLE SWANSON 70

52 WILLIAM CRETE 68

53 YANICK BOUCHER 66

54 GABRIEL TREMBLAY 66

55 GERAN STAPLETON 61

56 JACK WRIGHT 60

57 JARETT PESCI 58

58 CEDRIC MOORE 56

59 TEREN GERBER 56

60 JASON BURKE 54

61 QUINTIN ROBIN 51

62 RYAN LALONDE 50

63 CARLEN GARDNER 47

64 SAMUEL LAVOIE 47

65 GRAHAM SCOTT 46

66 PARKER EALES 45

67 BRENDAN SIPPLE 45

68 MARCO CANNELLA 41

69 CONNER MULLENNIX 39

70 MIKE BROWN 37

71 BRANDON GOURLAY 35

72 MICHAEL COMTOIS 34

73 TOMMY DALLAIRE 34

74 KYLE KEAST 31

75 JOSH ALLEN 31

76 COLE KELLY 31

77 TAYLOR CIAMMPICHINI 27

78 MORGAN BURGER 25

79 BROCK HOYER 25

80 BRYANT HUMISTON 24

81 RYAN PETERS 23

82 DAVE BLANCHET 23

83 AUSTIN WATLING 23

84 KYLE SPRINGMAN 22

85 JOSHUA GEDAK 22

86 LIAM WEBBER 21

87 DYLAN HANSEN 21

88 DEVIN SLEIGH 21

89 TRAVIS ROBERTS 18

90 ADDISON EMORY 17

91 BROC LOFTUS 17

92 ADAM PFEIFFER 16

93 JESSE KIRCHMEYER 16

94 BOSTON CALDER 15

95 BRYAN CORMIER 15

96 DYLAN DELAPLACE 15

97 BEN EVANS 15

98 ANTHONY SPADACCINI 15

99 DYLAN KIRCHNER 13