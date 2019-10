24 National Champions Crowned at Inaugural Supercross Futures AMA National Championship

24 National Champions Crowned at Inaugural Supercross Futures AMA National Championship

Kelana Humphrey’s, Casey Cochran, Dylan Cunha and Michael Mercer Take Home Multiple Titles

Ellenton, Fla., (October 23, 2019) – As the sun came up on the brisk championship morning, 336 competitors anxiously waited to compete for their respective titles in the inaugural Supercross Futures AMA National Championship. Before the sun would set 10,220 laps were raced inside Sam Boyd Stadium in Las Vegas producing 24 Supercross Futures National Champions. Husqvarna’s Kelana Humphrey’s, Suzuki’s Casey Cochran, Kawasaki’s Dylan Cunha and Michael Mercer raced multiple classes and were the only athletes to win multiple national titles.

Kelana Humphrey’s experiencing the sweet taste of victory at the Supercross Futures AMA National Championship at Sam Boyd Stadium in Las Vegas. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

Saturday night’s Monster Energy Cup set the tone for all competitors as Monster Energy Kawasaki’s Adam Cianciarulo thrilled a capacity crowd and won his first championship in the premiere 450SX Class.

Factory Connection GEICO Honda’s Jett Lawrence won the 250Futures Class and Rockstar Energy Husqvarna’s Evan Ferry earned his first-ever title by winning the Supermini Futures Class, both AMA National Championships.

The Supercross Futures series comprised 8 events that took place over the course of the 2019 Supercross Season where top qualifiers earned their spot to compete in Monday’s national championship.

Class Results:

Kawasaki’s Gavin Towers’ (15) strong 1-2 finish in the Supermini 1 (12-15) Class gave him the overall title. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

Supermini 1 (12-15) Class Results

Gavin Towers (15), Kawasaki (1-2) Haiden Deegan (38), KTM (4-1) Myles Gilmore (16), Husqvarna (2-3) Gage Wilcox (101), Husqvarna (5-5) Logan Lessar (21), KTM (3-8) Grayson Fair (186), KTM (8-4) Noah Stevens (97), KTM (7-6) Trey Valley (22), Husqvarna (6-7) Carson Hamblin (84), KTM (9-10) Talan Zollers (826), KTM (12-9)

250 B Class Results

Kaeden Kniffing (85), Yamaha (1-2) Jeremy Ryan (10), KTM (6-1) Lucas Lamborn (220), KTM (2-6) Noah Wright (357), KTM (4-5) Luis Macias (78), TM (8-3) Cameron Brown (43), Honda (3-9) Cameron Minton (91), Kawasaki (9-4) Jack Beeland (28), KTM (5-8) Ryan Zawacki (14x), Yamaha (10-7) Riley Ripper (76), Yamaha (7-11)

65cc (7-11) Class Results

Kelana Humphrey (62), Husqvarna (1-2) Canyon Richards (316), Yamaha (4-1) Cole Blecha (525), KTM (2-3) Ely Gross (71), KTM (5-5) Vincent Wey (27), Husqvarna (3-8) Bowen Bell (24), Husqvarna (10-4) Madden Jones (50), KTM (6-11) Parker Shields (20), Husqvarna (7-12) Grayson Townsend (87), Husqvarna (13-7) Carson Fields (271), Cobra (11-9)

40+ Class Results

John Murray (933), KTM (1-1) Steve Thinger (951), Kawasaki (2-3) Phillip Wallace (524), Suzuki (3-4) Bryan Jackson (25), Honda (6-2) Brandon Reyes (195), Husqvarna (4-5) Damon J. Smith (5s), Yamaha (7-6) Brian Shaffer (68), Honda (5-8) Kenny Hernandez (723), Yamaha (11-11) Jeff Frattaroli (5), Honda (10-12) Jeffry Salisbury (396), Kawasaki (9-13)

Suzuki’s Casey Cochran won both the Mini Senior (12-15) and 85cc (9-12) Classes. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

Mini Senior (12-15) Class Results

Casey Cochran (66), Suzuki (1-2) Nathan Abbott (334), Husqvarna (4-3) Kaden Davidson (188), KTM (3-4) Chase Meyer-Deherrera (3), TM (2-7) Carson Millikan (67), Yamaha (6-5) Nico Long (131), Husqvarna (5-6) Aidan Ahlers (99), Kawasaki (7-9) Julien Beaumer (29), Suzuki (16-1) Aden Sheets (100), KTM (10-11) Jeremy Carpenter (722), Yamaha (14-8)

Husqvarna rider Brandon Ray qualified first, won his first moto and was intently battling up front with KTM Rider Hunter Cross before a mechanical forced him out of the 125cc B/C Class. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

125cc B/C Class Results

Hunter Cross (71), KTM (3-1) Noah Willbrandt (54), Yamaha (2-3) Andrew Hertzler (424), Yamaha (4-2) Dakota Bender (224), Yamaha (6-4) Ryan Zawacki (14), Yamaha (5-5) Brandon Ray (19), Husqvarna (1-12) Noah Schuring (58), Yamaha (7-7) James Momberg (23), KTM (9-6) Kaleb Hale (15), Yamaha (8-9) Connor Styers (222), Yamaha (11-8)

51cc Limited (4-6) Class Results

Jaydin Smart (4), Cobra (1-1) Kayky De Pinho (5), Cobra (2-3) Sawyer Gieck (18), Cobra (3-5) Wyatt Kemble (117), Cobra (4-6) Aiden McKiddie (129), Cobra (7-4) Eidan Steinbrecher (24), Cobra (14-2) Hawkins Campbell (365), Cobra (9-7) Brantley Berss (510), Cobra (10-8) Blaze Wolfe (13B), Cobra (11-11) Ryder Mikels (93), Cobra (8-14)

85cc (9-12) Class Results

Casey Cochran (66), Suzuki (2-1) Haiden Deegan (38), KTM (1-2) Julien Beaumer (29), Suzuki (3-3) Jeremy Fappani (2), KTM (4-4) Nathan Abbott (334), Husqvarna (5-5) Dilon Blecha (511), KTM (8-6) Jace Allred (73), KTM (7-7) Enzo Temmerman (21), KTM (6-9) Carson Millikan (67), Yamaha (12-8) Jace Williams (47), KTM (11-10)

Schoolboy 2 (12-17) Class Results

Kaeden Kniffing (85), Yamaha (2-1) Jeremy Ryan (10), KTM (1-2) Lucas Lamborn (220), KTM (3-3) Wristin Grigg (272), Kawasaki (4-4) Jack Beeland (28), KTM (5-5) Noah Schuring (58), Yamaha (6-6) Dylan Simao (296), KTM (7-8) Ryder Risdon (911), Husqvarna (10-7) Tyler Floyd (124), Yamaha (8-9) Hunter Jaworski (111), KTM (9-10)

25+ Class Results

James Roberts (165), Husqvarna (2-1) Mason Eck (810), Husqvarna (1-2) Michael Mercer (181), Kawasaki (5-3) Michael Carter (108), Honda (3-5) Tyler Johnson (428), Honda (7-4) Mason Glorioso (611), KTM (6-6) Matas Inda (13), Yamaha (4-9) Andrew McNulty (885), Kawasaki (8-7) Michael Gomes (911), Honda (9-8) Justin Michel (261), Honda (10-11)

Collegeboy (16-24) Class Results

Spencer Winter (25), KTM (2-2) Wyatt Lyonsmith (85), KTM (3-3) Colton Eigenmann (815), Suzuki (1-7) Addison Emory IV (538), Yamaha (5-4) Blake Cobbin (48), Husqvarna (4-5) Riley Ripper (76), Yamaha (8-6) Adam Cranford (127), Kawasaki (16-1) Josh Kaller (15), Yamaha (9-9) John Douglas (100), Yamaha (10-11) Blake Hazen (269), Honda (6-15)

250 C Class Results

Dylan Cunha (55), Kawasaki (1-1) Taylor Alexander (101), Husqvarna (3-2) Brandon Steel (04), KTM (2-3) Joby Benitez (18), Honda (4-4) Zach Kaczmarzyk (41), Yamaha (6-7) Joshua Mouzakis (485), Yamaha (8-6) Andrew Bragdon (14), Yamaha (11-5) Blayze Broughman (4), Yamaha (9-9) Ryder Risdon (911), Husqvarna (5-15) Robert Hailey III (29), Kawasaki (14-8)

65cc (10-11) Class Results

Kelana Humphrey (62), Husqvarna (1-1) Gannon Lawson (199), KTM (4-2) Preston Zollers (827), KTM (5-4) Dexter Seitz (15), KTM (2-7) Nathan Bierbom (137), KTM (7-5) Wyatt Harrington (240), KTM (3-9) Brazen Dever (112), KTM (10-6) Carson Fields (27), Cobra (6-11) Bowen Bell (24), Husqvarna (11-8) Ryan Boutilier (779), KTM (9-10)

KTM’s Tayler Allred got a good jump on the deep field of ladies competing in the Women’s Class. Allred would go 2-1 for first overall. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

Women Class Results

Tayler Allred (34), KTM (2-1) Landrey Hazen (90), Husqvarna (1-2) Malisa Brauch (5), Kawasaki (3-3) Shannatay Bergeron (919), Honda (4-4) Gina Alvarez (563), Yamaha (5-5) Kristen Gibbert (250), KTM (7-7) Skylar McBurnett (27), Honda (9-6) Amy Kwak (33), Kawasaki (6-9) Ashley Avalos (117), Honda (10-8) Amy Barnes (527), Yamaha (12-12)

KTM’s Haiden Deegan raced competitively all day in several classes, putting in a solid 2-1 effort for the 85cc (9-15) Class and earning the overall title. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

85cc (9-15) Class Results

Haiden Deegan (38), KTM (2-1) Jeremy Fappani (2), KTM (1-2) Julien Beaumer (29), Suzuki (4-3) Dilon Blecha (511), KTM (3-6) Nathan Abbott (334), Husqvarna (5-5) Carson Millikan (67), Yamaha (7-7) Kaden Davidson (188), KTM (6-8) Noah Viney (43), KTM (15-4) Jace Williams (47), KTM (13-10) Cole Kish (81), Yamaha (12-11)

Open B Class Results

Blake Hazen (269), Honda (4-2) Luis Macias (78), TM (3-3) Adam Cranford (127), Kawasaki (1-8) Noah Wright (357), KTM (5-5) Spencer Winter (25), KTM (2-9) Wristin Grigg (272), Kawasaki (11-1) Doc Smith (64), Kawasaki (9-4) Noah Schuring (58), Yamaha (7-6) Cameron Brown (43), Honda (8-7) Jack Beeland (28), KTM 6-10)

35+ Class Results

Michael Mercer (181), Kawasaki (1-1) Reid Edwards (91), Yamaha (2-2) Kyle Schmelzer (948), Yamaha (3-3) John Murray (933), KTM (4-4) James Kress (3), Kawasaki (5-6) Chadwick Housel (727), Suzuki (7-5) Duke Reese (568), Kawasaki (8-8) Jason Stinett (513), Suzuki (6-11) Jason Moore (74), KTM (11-7) Nathan Meikel (703), Honda (13-9)

Kawasaki’s Dylan Cunha was one of only four athletes to take home multiple championships winning both the Open C and 250 C Classes. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

Open C Class ResultsDylan Cunha (55), Kawasaki (1-1)Brandon Steel (04), KTM (2-3)Geza Simon (119), Honda (4-5)Andrew Bragdon (14), Yamaha (3-6)Ryder Risdon (911x), Husqvarna (6-4)Taylor Alexander (101), Husqvarna (12-2)Michael Gomes (911), Honda (5-9)Zach Kaczmarzyk (41), Yamaha (9-7)Dalton Anderson (007), KTM (8-11)Blake Nicholas (182), Kawasaki (10-10)

Cobra rider Matthew Cruz (777) leading the pack in Moto 2 of the 51cc Limited (6-8) Class. Husqvarna rider Maddox Temmerman (50) would eventually overtake Cruz for the win and the overall. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

51cc Limited (6-8) Class Results

Maddox Temmerman (50), Husqvarna (3-1)Darren Pine (58), Cobra (2-2)Gage Dunham (5), Cobra (6-4)Henry Buck Karvasek (00), Cobra (5-5)Wyatt Thurman (247), Yamaha (1-9)Matthew Cruz (777), Cobra (8-3)Maverick Snider (01), Cobra (7-6)Colt Adams (45), Cobra (4-10)Jacob Badgley (117), Husqvarna (9-7)Matthew Naranjo (556), Cobra (10-8)

Open A Class Results

Colton Eigenmann (815), Suzuki (1-1)Wyatt Lyonsmith (85), KTM (3-2)Addison Emory IV (538), Yamaha (2-3)Austin Cozadd (512), Yamaha (4-4)Kurt Thomas (588), Honda (5-5)Josh Kaller (15), Yamaha (6-6)Jacob Hinson (272), Yamaha (8-7)Max Friese (719), Husqvarna (7-9)Clay Hardy (238), Suzuki (10-8)Eric Vanderdussen (105), Yamaha (9-10)

Schoolboy 1 (12-16) Class Results

Brandon Ray (19), Husqvarna (2-1)Hunter Cross (71), KTM (1-2)Andrew Hertzler (424), Yamaha (3-3)Noah Willbrandt (54), Yamaha (4-4)Dakota Bender (224), Yamaha (5-5)James Momberg (23), KTM (7-6)Connor Styers (222), Yamaha (8-7)Noah Reed (96), Yamaha (9-8)Riley Snell (151), Kawasaki (10-10)Josh Briggs (135) Husqvarna (6-15)

Kawasaki’s Michael Mercer was nearly perfect all day winning 3 of 4 Motos in the 30+ and 35 + classes, earning him two national titles. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

30+ Class Results

Michael Mercer (181), Kawasaki (2-1)Jesse Moore (110), Kawasaki (1-2)Tyler Johnson (428), Honda (4-3)Michael Carter (108), Honda (3-5)Nate Kronk (916), KTM (5-4)Kyle Schmelzer (948), Yamaha (6-7)Mason Glorioso (611), KTM (9-6)Reid Edwards (91), Yamaha (7-8)Kyle Kellett (121), Honda (8-10)Max Friese (719), Husqvarna (14-9)

Husqvarna’s Vincent Wey raced several classes and took home the national championship title in the 65cc (7-9) Class. Photo Credit: Feld Entertainment, Inc.

65cc (7-9) Class ResultsVincent Wey (27), Husqvarna (1-1)Cole Blecha (525), KTM (2-2)Madden Jones (50), KTM (4-3)Grayson Townsend (87), Husqvarna (3-8)Wyatt Thurman (247), Yamaha (6-7)Carson Adams (18), Husqvarna (11-4)Kevyn De Pinho (2), KTM (10-5)Jake Willis (41), KTM (9-6)Darren Pine (58), Cobra (7-9)Parker Shields (20), Husqvarna (8-13)

The top ten finishers in the 250 Futures class earned their Supercross license after wrapping up their championship on Saturday night at the Monster Energy Cup.

250 Futures Class Results (Saturday/Monster Energy Cup)

1. Jett Lawrence, Corona, CA (1-1)2. Jalek Swoll, Belleview, FL (3-2)3. Brock Papi, Groveland, FL (2-3)4. Ryder Floyd, Paris, TX (8-4)5. Grant Harlan, Justin, TX (7-5)6. Colton Eigenmann, Titusville, FL (6-9)7. Wyatt Lyonsmith, Boise, ID (5-10)8. Kayden Palmer, Washington, UT (10-7)9. Ezra Hastings, Aurora, IN (12-6)10. Jamison Duclos, Whitewater, WI (11-8)

Supermini Futures Class Results (Saturday/Monster Energy Cup)

1. Evan Ferry, Largo, FL (1-1)2. Gavin Towers, Venetia, PA (2-3)3. Myles Gilmore, Cairo, GA (4-4)4. Noah Viney, Murrieta, CA (3-5)5. Chance Hymas, Pocatello, ID (8-2)6. Thomas Welch, Charlotte Hall, MD (5-6)7. Gage Wilcox, Stansbury Park, UT (6-8)8. Noah Stevens, Danbury, NC (9-7)9. Grayson Fair, Jonesboro, LA (7-9)10. Logan Lessar, Centennial, CO (10-11)

Please visit the following site for a complete listing of results: https://sxfutures.livemx.com/results/