Corrected Points after Calgary Arenacross (Unofficial)

Here’s how we have the points after two rounds of racing (including Clash for Cash points)

250

1. 19 Dylan Wright HON 19+1+3-+1=51 points

2. 46 Marco Cannella YAM 23+27=50

3. 94 Luke Renzland YAM 25+2+21=48

4. 52 Brad Nauditt HSK 20+25=45

4. 5 Tyler Medaglia KAW 27+18=45

5. 50 Jyire Mitchell KTM 21+23=44

6. 11 Davey Fraser HSK 17+20=37

7. 146 Tyler Gibbs KAW 15+19=34

8. 296 Ryder Floyd YAM 30+0=30

9. 476 Collin Jurin KAW 18+0=18

10. 84 Kyle Springman HON 16+0=16

450

1. 1 Cole Thompson KTM 30+5+27+3=65 points

2. 2 Matt Goerke KAW 27+4+25+5=61

3. 54 Phil Nicoletti YAM 23+3+30+2=58

4. 476 Collin Jurin KAW 25+21+4=50

5. 12 Cade Clason HSK 21+20=41

6. 3 Shawn Maffenbeier YAM 17+23=40

7. 114 Nick Schmidt HON 19+19=38

8. 296 Ryder Floyd YAM 20+0=20

9. 197 Brock Leitner KAW 18+0=18

Official points will be available on the Rockstar Triple Crown site soon, we’re told.