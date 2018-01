Dayton Arenacross | Mini Sr. (12-15) Final

By Billy Rainford

Raw video of the Mini Sr. (12-15) final at round 1 of the 2018 Amsoil Arenacross Amateur Day.

Sunday, Jan 7, 2018

Nutter Center

Dayton, Ohio