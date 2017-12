Geneva Supercross Results

Friday Night

SX2

1. Nicolas Dercourt

2. Thomas Do – got passed with 1 corner to go after losing rear brake to some plastic

3. Killian Auberson

4. Yannis Irsuti

5. Gaetan Le Hir

6. Arnaud Aubin

7. Calvin Fonvieille

8. Julien Roussaly

9. Pierre Lozzi

10. Morgan Lesiardo

11. Theo Roptin

12. Dan Houzet

13. Mickael Lamarque

14. Yohan Cortijo

15. Theo Chamberaud

16. Tim Jaunin

17. Jimmy Clochet

SX1

1. Marvin Musquin

2. Jason Anderson

3. Justin Brayton

4. Cedric Soubeyras

5. Thomas Ramette

6. Jordi Tixier

7. Xavier Boog

8. Fabien Izoird

9. Cyrille Coulon

10. Adrien Escoffier

11. Angelo Pelligrini

12. Nicolas Aubin

13. Christophe Martin

14. Nil Bussot

15. Kevin Tarallo

16. Clement Caillat





Saturday Night

SX2

1. Thomas Do – Prince of Geneva

2. Yannis Irsuti

3. Pierre Lozzi

4. Killian Auberson

5. Julien Roussaly

6. Dan Houzet

7. Mickael Lamarque

8. Arnaud Aubin

9. Nicolas Dercourt

10. Calvin Fonvieille

11. Jimmy Clochet

12. Theo Chamberaud

13. Enzo Polias

14. Tim Jaunin

15. Morgan Lesiardo

16. Gaeten Le Hir

SX1

1. Marvin Musquin – King of Geneva

2. Jason Anderson

3. Justin Brayton

4. Cedric Soubeyras

5. Jordi Tixier

6. Thomas Ramette

7. Fabien Izoird

8. Adrien Escoffier

9. Angelo Pelligrini

10. Cyrille Coulon

11. Nicolas Aubin

12. Xavier Boog

13. Christophe Martin

14. Kevin Rarallo

15. Nil Bussot

16. Guillaume Brun

17. Clement Caillat