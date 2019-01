Glendale Qualifying Photos and Results

By Billy Rainford

Here are the top 5 from 250 and 450 classes here at State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

250

1. 34 Dylan Ferrandis 1:01.270

2. 92 Adam Cianciarulo 1:01.286

3. 39 Colt Nichols 1:01.470

4. 31 RJ Hampshire 1:01.773

5. 64 Jimmy Decotis 1:02.399

11. 160 Jess Pettis 1:04.331

28. 471 Logan Karnow 1:08.421

450

1. 46 Justin Hill 1:00.659

2. 2 Cooper Webb 1:02.992

3. 3 Eli Tomac 1:00.890

4. 25 Marvin Musquin 1:00.977

5. 1 Jason Anderson 1:01.062