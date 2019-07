Loretta Lynn’s Links and Canadians to Watch For

You can watch all the action live, starting Tuesday. Here’s the RacerTV schedule:

Date Eastern Time Central Time Source Event Tues, July 30 11 AM ET 10 AM CT RacerTV.com Loretta Lynn Amateur Motocross Championship – Day 1 Wed, July 31 11 AM ET 10 AM CT RacerTV.com Loretta Lynn Amateur Motocross Championship – Day 2 Thurs, Aug 1 11 AM ET 10 AM CT RacerTV.com Loretta Lynn Amateur Motocross Championship – Day 3 Fri, Aug 2 9:30 AM ET 8:30 AM CT RacerTV.com Loretta Lynn Amateur Motocross Championship – Day 4 Sat, Aug 3 8:30 AM ET 7:30 AM CT RacerTV.com Loretta Lynn Amateur Motocross Championship – Day 5 Thurs, Nov 28 4:30 PM ET 3:30 PM CT NBCSN Loretta Lynn Amateur Motocross Championship Ep. 1 Thurs, Dec 12 4:30 PM ET 3:30 PM CT NBCSN Loretta Lynn Amateur Motocross Championship Ep. 2

Race Order:

2019 Race Order

Posted 7.17.19

TUESDAY

1 Vet (30+) 7:30 am 2 450 B 8:00 am 3 125 C 8:30 am 4 85cc (10-12) Limited 9:00 am 5 Mini Sr. 2 (13-15) 9:30 am 6 Masters (50+) 10:00 am 7 250 B Limited 10:30 am 8 65cc (10-11) Limited 11:00 am 9 250 C 11:30 am 10 65cc (7-9) Limited 12:00 pm Intermission 12:30 pm 11 Mini Sr. 1 (12-14) 1:00 pm * 250 B 1:30 pm * 250 Pro Sport 2:00 pm 12 Women (12+) 2:30 pm 13 Senior (40+) 3:00 pm 14 125cc (12-17) B/C 3:30 pm 15 250 C Limited 4:00 pm 16 College (18-24) 4:30 pm 17 Girls (11-16) 5:00 pm 18 Junior (25+) 5:30 pm 19 Supermini 2 (13-16) 6:00 pm 20 250 C Jr. (12-17) Limited 6:30 pm

WEDNESDAY

21 450 B Limited 7:30 am 22 85cc (10-12) 8:00 am 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 8:30 am 24 65cc (7-9) 9:00 am 25 450 C 9:30 am 26 Supermini 1 (12-15) 10:00 am 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 10:30 am * Open Pro Sport 11:00 am A 51 (7-8) Limited 11:30 am B 51 (4-6) Limited C 51 (4-6) Special Limited D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd Intermission 1:00 pm 28 Senior (45+) 1:30 pm 29 65cc (10-11) 2:00 pm 1 Vet (30+) 2:30 pm 2 450 B 3:00 pm 3 125 C 3:30 pm * 250 Pro Sport 4:00 pm 4 85cc (10-12) Limited 4:30 pm 5 Mini Sr. 2 (13-15) 5:00 pm 6 Masters (50+) 5:30 pm 7 250 B Limited 6:00 pm 8 65cc (10-11) Limited 6:30 pm

THURSDAY

9 250 C 7:30 am 10 65cc (7-9) Limited 8:00 am 11 Mini Sr. 1 (12-14) 8:30 am 12 Women (12+) 9:00 am 13 Senior (40+) 9:30 am 14 125cc (12-17) B/C 10:00 am * 250 B 10:30 am * Open Pro Sport 11:00 am A 51 (7-8) Limited 11:30 am B 51 (4-6) Limited C 51 (4-6) Special Limited D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd Intermission 1:00 pm 15 250 C Limited 1:30 pm 16 College (18-24) 2:00 pm 17 Girls (11-16) 2:30 pm 18 Junior (25+) 3:00 pm 19 Supermini 2 (13-16) 3:30 pm 20 250 C Jr. (12-17) Limited 4:00 pm 21 450 B Limited 4:30 pm 22 85cc (10-12) 5:00 pm 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 5:30 pm 24 65cc (7-9) 6:00 pm 25 450 C 6:30 pm

FRIDAY

26 Supermini 1 (12-15) 7:30 am 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 8:00 am 28 Senior (45+) 8:30 am 29 65cc (10-11) 9:00 am * 250 Pro Sport 9:30 am 1 Vet (30+) 10:00 am 2 450 B 10:30 am 3 125 C 11:00 am A 51 (7-8) Limited 11:30 am B 51 (4-6) Limited C 51 (4-6) Special Limited D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd Intermission 1:00 pm 4 85cc (10-12) Limited 1:30 pm 5 Mini Sr. 2 (13-15) 2:00 pm 6 Masters (50+) 2:30 pm 7 250 B Limited 3:00 pm 8 65cc (10-11) Limited 3:30 pm 9 250 C 4:00 pm 10 65cc (7-9) Limited 4:30 pm * Open Pro Sport 5:00 pm * 250 B 5:30 pm 11 Mini Sr. 1 (12-14) 6:00 pm 12 Women (12+) 6:30 pm

SATURDAY

13 Senior (40+) 7:30 am 14 125cc (12-17) B/C 8:00 am 15 250 C Limited 8:30 am 16 College (18-24) 9:00 am 17 Girls (11-16) 9:30 am 18 Junior (25+) 10:00 am 19 Supermini 2 (13-16) 10:30 am 20 250 C Jr. (12-17) Limited 11:00 am 21 450 B Limited 11:30 am 22 85cc (10-12) 12:00 pm 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 12:30 pm 24 65cc (7-9) 1:00 pm 25 450 C 1:30 pm 26 Supermini 1 (12-15) 2:00 pm 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 2:30 pm 28 Senior (45+) 3:00 pm 29 65cc (10-11) 3:30 pm

*Please note: These classes shift within the race order for each of their three motos.

Here’s the LIVE TIMING link:

https://resultsmx.com/lorettas/liveresults.asp

Good luck to all the Canadians who’ve qualified and are lining up this year! If it’s scorching hot here, I con only imagine what it’s got to be like in Tennessee!

Here’s the list of Canadians to watch:

250 C #34 Jack Gabor

250 C Ltd. #41 Justin Barnhart, #34 Jack Gabor

250 C Jr (12-17) Ltd. # 41 Justin Barnhart, #64 Wyatt Kerr, #28 Joshua Lemire

125 C #12 Matthew Cemovic, #47 Garrett Horseman, #64 Wyatt Kerr

65 (7-9) #81 Nathan Snelgrove

65 (10-11) #12 Graeme Laybourn

85 (10-12) Ltd. #94 Preston Masciangelo, #16 Thomas Munro

Mini Sr. 1 (12-14) #94 Preston Masciangelo, #64 Ryder McNabb, #46 Tanner Scott, #43 Noah Viney

Mini Sr. 2 (13-15) #64 Ryder McNabb, #43 Noah Viney

Supermini 1 (12-15) #46 Tanner Scott

125 C (12-17) B/C #81 Jake Piccolo

Schoolboy 1 (12-17) B/C #81 Jake Piccolo

Girls (11-16) #16 Bailey Orbanski