Nations Qualification Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class Countries admitted to the Motocross of Nations races 1 France 4 2 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha Open 2 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna MXGP ( 8 ) 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna MX2 2 The Netherlands 4 1 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM Open 3 5 BOGERS, Brian KNMV KTM MX2 ( 10 ) 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM MXGP 3 Australia 6 2 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki MX2 4 24 GIBBS, Kirk MA KTM Open ( 7 ) 22 FERRIS, Dean MA Yamaha MXGP 4 USA 8 1 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna MX2 7 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna Open ( 9 ) 7 SEELY, Cole AMA Honda MXGP 5 Great Britain 9 4 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna MXGP 5 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna Open ( 7 ) 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX2 6 Switzerland 11 3 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki Open 8 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha MXGP ( 9 ) 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda MX2 7 Belgium 11 5 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha MXGP 6 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki Open ( 18 ) 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha MX2 8 Italy 13 3 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MXGP 10 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda Open ( 13 ) 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda MX2 9 Denmark 18 5 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna MX2 13 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki Open ( 30 ) 40 LARSEN, Nikolaj DMU KTM MXGP 10 Estonia 19 9 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna Open 10 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna MX2 ( 13 ) 25 RATSEP, Priit EMF Honda MXGP 11 Spain 20 4 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM MX2 16 34 BUTRON, Jose RFME KTM MXGP ( 18 ) 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna Open 12 Puerto Rico 21 6 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki MX2 15 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki Open ( 18 ) 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki MXGP 13 Ireland 22 8 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki Open 14 59 BARR, Martin MCUI Honda MX2 ( 19 ) 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM MXGP 14 Germany 23 11 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM Open 12 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna MX2 ( 36 ) 64 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna MXGP 15 Canada 25 11 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha MX2 14 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda Open ( 14 ) 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda MXGP 16 Portugal 26 11 61 GONCALVES, Rui FMP Husqvarna MXGP 15 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda MX2 ( 20 ) 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki Open 17 Slovenia 26 1 67 GAJSER, Tim AMZS Honda MXGP 25 69 IRT, Peter AMZS Yamaha Open ( 32 ) 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha MX2 18 Sweden 27 12 39 NOREN, Fredrik AMA Honda Open 15 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM MXGP ( 16 ) 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha MX2 19 Russia 28 6 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda MXGP 22 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki Open ( 24 ) 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki MX2 Countries admitted to the B-Final 20 New Zealand 29 12 49 COOPER, Cody MNZ Honda MXGP 17 51 HARWOOD, Hamish MNZ KTM Open ( 23 ) 50 NATZKE, Josiah ACU KTM MX2 21 Czech Republic 33 16 48 ROMANCIK, Jaromir ACCR KTM Open 17 46 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MXGP ( 19 ) 47 SMITKA, Petr ACCR KTM MX2 22 Latvia 38 17 95 SABULIS, Karlis LAMSF Yamaha MX2 21 94 MACUKS, Toms LAMSF KTM MXGP ( 31 ) 96 DREVINSKIS, Kristers LAMSF KTM Open 23 Slovakia 41 20 82 SIMKO, Tomas SMF Suzuki MXGP 21 84 KOHUT, Tomas SMF KTM Open ( 21 ) 83 SIKYNA, Richard SMF KTM MX2 24 Norway 44 20 119 HORGMO, Kevin NMF KTM MX2 24 120 SANDER-MICHELSEN, Agard NMF TM Open ( 27 ) 118 HAKON ENGAN, Karlsen NMF Suzuki MXGP 25 Rep. of South Africa 48 19 75 BRADSHAW, Neville ACU Suzuki Open 29 74 FITZ-GERALD, Kerim MSA KTM MX2 ( 37 ) 73 RAYNARD, Anthony MSA Husqvarna MXGP 26 Finland 49 23 85 MATIKAINEN, Juuso SML Husqvarna MXGP 26 86 SAVASTE, Kim SML KTM MX2 ( 37 ) 87 HAAVISTO, Jere SML KTM Open 27 Croatia 51 22 92 CRNKOVIC, Luka HMS Yamaha MX2 29 91 MARTINAC, Janko HMS Yamaha MXGP ( 30 ) 93 KELAVA, Matija HMS KTM Open 28 Argentina 52 24 121 POLI, Joaquin CAMOD Honda MXGP 28 123 FELIPE, Jose Gerardo CAMOD Kawasaki Open ( 28 ) 122 LUZZARDI, Juan Pablo CAMOD KTM MX2 29 Iceland 52 25 106 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI KTM MXGP 27 108 REYNISSON, Eythor MSI Kawasaki Open ( 37 ) 107 GUDMUNDSSON, Andri NMF Honda MX2 30 Ukraine 53 26 99 MOROZOV, Roman FMU Yamaha Open 27 98 TARASOV, Volodymyr FMU KTM MX2 ( 31 ) 97 ASMANOV, Dmytro FMU Yamaha MXGP 31 Brazil 54 22 70 LIMA, Marcello CBM Kawasaki MXGP 32 72 LIMA, Eduardo CBM Kawasaki Open ( 34 ) 71 SANTOS, Fabio CBM Yamaha MX2 Countries admitted to the C-Final 32 Poland 54 25 89 CHETNICKI, Gabriel PZM KTM MX2 29 90 STASZKIEWICZ, Szymon PZM KTM Open ( 38 ) 88 WYSOCKI, Tomasz PZM KTM MXGP 33 Hungary 56 26 79 SZOKE, Mark MAMS KTM MXGP 30 80 TOMPA, Krisztian MAMS Yamaha MX2 ( 33 ) 81 FIRTOSVARI, Gabor MAMS KTM Open 34 Greece 56 23 105 KRITIKOS, Emmanouil AMOTOE Yamaha Open 33 104 TOURATZIDIS, Ioannis AMOTOE Yamaha MX2 ( 33 ) 103 ILIOPOULOS, Georgios AMOTOE KTM MXGP 35 Lithuania 59 28 55 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF Yamaha MXGP 31 56 KARKA, Dovydas LMSF KTM MX2 ( 34 ) 57 MILEVICIUS, Arnas LMSF Yamaha Open 36 Thailand 67 32 115 HALLGREN, Ben FMSCT Yamaha MXGP 35 116 POTATON, Kritsapa FMSCT Yamaha MX2 ( 38 ) 117 ROMPHAN, Chaiyan FMSCT Yamaha Open 37 Luxembourg 69 34 109 TABOURAING, Eric MUL Kawasaki MXGP 35 111 FRANK, Björn MUL Honda Open ( 36 ) 110 LUX, Billy MUL Honda MX2 38 Israel 71 35 112 HAREL, Tomer MEMSI KTM MXGP 36 114 KARMI, Ziv MEMSI KTM Open ( 38 ) 113 MAYA, Dan MEMSI Kawasaki MX2