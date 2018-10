Photos from Saturday Qualifying at the MXON

By Billy Rainford

Here’s what happened during the qualifying motos at the 2018 MXON at Red Bud.

MXGP

MX2

Open

Here’s a look at the final qualification standings:

Nations Qualification

Countries admitted to the Motocross of Nations races

1 The Netherlands 4

1 6 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM Open

3 4 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM MXGP

(12) 5 VLAANDEREN, Calvin KNMV Honda MX2

2 Italy 5

1 19 CAIROLI, Antonio FMI KTM MXGP

4 20 CERVELLIN, Michele FMI Yamaha MX2

(6) 21 LUPINO, Alessandro FMI Kawasaki Open

3 France 5

1 2 FERRANDIS, Dylan AMA Yamaha MX2

4 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna MXGP

(7) 3 TIXIER, Jordi FFM KTM Open

4 Germany 5

2 58 ROCZEN, Ken AMA Honda MXGP

3 59 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna MX2

(8) 60 NAGL, Maximilian DMSB TM Open

5 Australia 11

2 17 LAWRENCE, Hunter MA Honda MX2

9 16 GIBBS, Kirk MA KTM MXGP

(15) 18 EVANS, Mitchell MA KTM Open

6 Spain 11

5 53 PRADO, Jorge RFME KTM MX2

6 52 BUTRON, Jose RFME KTM MXGP

(29) 54 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open

7 Great Britain 12

5 7 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MXGP

7 8 WATSON, Ben ACU Yamaha MX2

(9) 9 ANSTIE, Max ACU Husqvarna Open

8 Switzerland 12

4 15 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha Open

8 13 GUILLOD, Valentin FMS KTM MXGP

(28) 14 AUBERSON, Killian FMS KTM MX2

9 USA 13

2 27 BARCIA, Justin AMA Yamaha Open

11 26 PLESSINGER, Aaron AMA Yamaha MX2

(29) 25 TOMAC, Eli AMA Kawasaki MXGP

10 Sweden 16

7 28 BENGTSSON, Filip SVEMO Yamaha MXGP

9 29 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha MX2

(11) 30 GOLE, Anton SVEMO Yamaha Open

11 Canada 21

8 38 PETTIS, Jess CMA Yamaha MX2

13 39 MEDAGLIA, Tyler CMA Kawasaki Open

(17) 37 FACCIOTTI, Colton CMA Honda MXGP

12 Estonia 21

5 24 KULLAS, Harri EMF Husqvarna Open

16 23 ROOSIORG, Hardi EMF KTM MX2

(25) 22 LEOK, Tanel EMF Husqvarna MXGP

13 Belgium 21

3 12 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha Open

18 11 GEERTS, Jago FMB Yamaha MX2

(27) 10 DESALLE, Clement FMB Kawasaki MXGP

14 Austria 23

10 124 EDELBACHER, Roland AMF KTM MXGP

13 125 STAUFFER, Marcel AMF KTM MX2

(17) 126 RAUCHENECKER, Pascal AMF Husqvarna Open

15 Brazil 24

6 68 LOPES, Enzo CBM Suzuki MX2

18 69 SANTOS, Fabio CBM Yamaha Open

(20) 67 DE SOUZA, Gustavo CBM Kawasaki MXGP

16 Venezuela 26

10 128 RODRIGUEZ, Anthony FMV Yamaha MX2

16 129 LOCURCIO, Lorenzo FMV Yamaha Open

(18) 127 BADIALI, Carlos FMV Yamaha MXGP

17 Czech Republic 28

12 66 MICHEK, Martin ACCR KTM Open

16 64 KOVAR, Vaclav ACCR KTM MXGP

(20) 65 KRC, Martin ACCR KTM MX2

18 New Zealand 29

14 63 CARTER, Rhys MNZ Yamaha Open

15 61 COOPER, Cody MNZ Honda MXGP

(17) 62 HARWOOD, Hamish MNZ KTM MX2

19 Ireland 29

14 43 GIBSON, Gary MCUI KTM MXGP

15 44 BARR, Martin MCUI Husqvarna MX2

(23) 45 BIRD, Richard MCUI KTM Open

Countries admitted to the B-Final

20 Ukraine 29

10 84 TARASOV, Volodymyr FMU KTM Open

19 82 ASMANOV, Dmytro FMU KTM MXGP

(27) 83 CHERNOV, Dmytro FMU Husqvarna MX2

21 Japan 31

12 118 KOGA, Taiki MFJ Honda MXGP

19 120 TOMITA, Toshiki MFJ Honda Open

(24) 119 YAKOYAMA, Haruki MFJ Kawasaki MX2

22 Portugal 32

13 46 GONCALVES, Rui FMP Yamaha MXGP

19 47 OUTEIRO, Luis FMP Honda MX2

(20) 48 GRACA, Diogo FMP Suzuki Open

23 Rep. of South Africa 33

11 76 DOCHERTY, Michael UAEMC Husqvarna MXGP

22 77 LIONNET, Bradley AMA Yamaha MX2

(24) 78 TENNANT, Caleb MSA Husqvarna Open

24 Puerto Rico 35

14 50 SIPES, Ryan AMA Husqvarna MX2

21 49 WINDHAM, Kevin AMA Honda MXGP

(27) 51 PASTRANA, Travis AMA Suzuki Open

25 Iceland 42

21 87 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI Husqvarna Open

21 86 GUDMUNDSSON, Andri NMF Husqvarna MX2

(30) 85 SIGURDSSON, Einar MSI Husqvarna MXGP

26 Mexico 44

22 123 LOPEZ, Felix FMM KTM Open

22 121 ZAMBRANO, Julio Cesar FMM Husqvarna MXGP

(25) 122 FIERRO III, Arturo Humberto FMM KTM MX2

27 Argentina 46

23 89 ARCO, Dario CAMOD Honda MX2

23 88 LUZZARDI, Juan Pablo CAMOD Honda MXGP

(25) 90 FELIPE, Jose CAMOD Honda Open

28 Guatemala 50

24 136 FERNANDEZ, Jose FNMG KTM MXGP

26 138 GONZALEZ, Jorge FNMG Honda Open

29 Philipines 52

26 116 FLORES, Mark Reggie NAMSSA Kawasaki MX2

26 115 SAN ANDRES, Kenneth NAMSSA Kawasaki MXGP

(28) 117 RODRIGUEZ, Carlo NAMSSA Kawasaki Open

30 Israel 28

28 112 MAYA, Dan MEMSI Yamaha MXGP

It’s all about the finals tomorrow! See you at the races…