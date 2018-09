Podcasts | Montreal Supercross | Strikt Gear

We talk to a few riders at the end of the night at the 2018 Montreal Supercross.

250 Class

#157 Wyatt Waddell

#15 Jess Pettis

#471 Logan Karnow

#40 Guillaume St-Cyr

450 Class

#68 Mike Brown

#100 Josh Hansen

#31 Colt Nichols

#145 Alex Martin

#45 Colton Facciotti