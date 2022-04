Riders/Teams List for Triple Crown Series 2022

250 Class

NAME TEAM 1 Darien Sanayei Not returning to Canada 2 Jake Piccolo Red Bull Thor KTM (Full) 3 Tanner Ward 450 – Thor Kawasaki Pro Circuit (Full) 4 Marco Cannella MX101 FXR Yamaha (Full) 5 Ryder McNabb GDR Honda Fox (Full) 6 Julien Benek PRMX Wossner Kawasaki (Leg) (Full) 7 Sam Gaynor 450 – SSR TLD GasGas (Wrist) (Full) 8 Daniel Elmore 450 – Cycle North Honda (Full) 9 Quinn Amyotte Manluk Rock River Fox Yamaha (Full) 10 Tyler Gibbs SSR TLD GasGas (Full) 11 Jamie Powell MX101 FXR Yamaha Support (Full) 12 Guillaume St Cyr Junior Mecanique Plus Peak KTM (Select east rounds) 13 Davey Fraser 450 (Select rounds) 14 Sebastien Racine Red Bull Thor KTM (Full) 15 William Crete (Select rounds) 16 Jeremy McKie Fox Oakley SMX (Full) 17 Wyatt Kerr Guaranteed Comfort OGs Hudson (Full) 18 Seth Hughes True North Motorsposrts Fox (Full) 19 Preston Masciangelo Hudson Kawasaki (East rounds) 20 Zach Ufimzef Valley Motorsport Fox KTM (Full)

MVP Racing (Al Dyck) – Marcus Deusey, Blake Ashley (Georgia)

450 Class

NAME TEAM 1 Cole Thompson (Local rounds) 2 Marshal Weltin Not returning to Canada 3 Dylan Wright GDR Honda Fox (Full) 4 Jess Pettis Red Bull Thor KTM (Full) 5 Parker Eales Holeshot Motorsports Honda (Select) 6 Tyler Medaglia Cobequid Callus GasGas (Full) 7 Yanick Boucher Bailey Motorsports Huaqvarna (Full) 8 Ryan Derry Welders Helper TLD Honda (Full) 9 Liam O’Farrell Priority FXR KTM (Local rounds) 10 Shawn Maffenbeier MX101 FXR Yamaha (Full) 11 Tommy Dallaire CarrXpert Fox Oakley (Full) 12 Tim Tremblay (Local rounds) 13 Westen Wrozyna MX101 FXR Yamaha (Full) 14 Davey Fraser Carlson Callus Husqvarna (Select rounds) 15 Casey Keast Unknown 16 Keylan Meston (Local rounds) 17 Ethan Ouellette Cycle North Honda (Full) 18 Taylor Ciampichini (Local rounds) 19 Max Filipek Safeguard TLD OGs (East rounds) 20 Donny Turner (Local rounds)

Manluk Yamaha – #61 Tea Perrott

PRMX – Justin Rodbell and more to come…