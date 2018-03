Rockstar Triple Crown Arenacross Point Standings (Unofficial)

The totals may not be exact, but the rankings should be very close.

250 class

1. 3 Shawn Maffenbeier KAW 90

2. 101 Ryan Lockhart KAW 69

3. 66 Marco Cannella YAM 62

4. 27 Tanner Ward KTM 60

5. 12 Dylan Wright HON 58

6. 157 Wyatt Waddell HSK 55

7. 477 Joey Parkes YAM 52

8. 620 Brad Nauditt HSK 52

9. 43 Jared Petruska HON 40

10. 202 Blake Osatchuk HSK 36

11. 517 Spencer Wilton KTM 36

12. 910 Carson Brown HON 30

13. 82 Kyle Springman HON 21

14. 35 Jonah Brittons HON 19

450

1. 16 Cole Thompson KTM 96

2. 45 Colton Facciotti HON 89

3. 5 Tyler Medaglia KAW 75

4. 2 Matt Goerke YAM 68

5. 7 Dillan Epstein YAM 63

6. 10 Keylan Meston HSK 56

7. 101 Ryan Lockhart KAW 50

8. 22 Brock Leitner KAW 47

9. 68 Mike Brown HSK 45

10. 620 Brad Nauditt HSK 37

11. 20 Davey Fraser HSK 30

12. 910 Carson Brown 23

13. 75 Josh Hill HON 18

14. 3 Karl Normand KTM 18

15. 733 James Armstrong HON 15

16. 396 Steven Anderson HON 14

We’ll post official standings as soon as we receive them.