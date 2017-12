Video | Tanner Ward | 250 Pro SX | 2017 Mini O’s

By Billy Rainford

#184 Tanner Ward from Woodstock, ON in the 250 Pro SX Main at the 2017 Mini O’s at Gatorback Cycle Park in Gainesville, Florida.

Tanner Ward | 250 Pro SX | 2017 Mini Os from Directmotocross.com on Vimeo.