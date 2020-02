Video | King of the Motos | 2020 AMA West Extreme Championship Highlights

Video | King of the Motos | 2020 AMA West Extreme Championship Highlights

Highlights from the 2020 King of the Motos, Round 01 of the Sherco AMA West Extreme Championship.

2020 King of the Motos Results

PRO

Cody Webb (She) Trystan Hart (KTM) Canada Manual Lettenbichler (KTM) Colton Haaker (Hus) David Kamo (KTM)

AMATEUR

Rodrigo Lopes Chris Riesner Kevin Scheftel

District 37

Fred Parr Tom Walker Jeff Delaney

WOMEN