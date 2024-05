2024 MX101 FXR Yamaha Team

Photos by James Lissimore

Introducing, the 2024 MX101 FXR Yamaha Canada race team for the 2024 Canadian Triple Crown Series Motocross Nationals.

450 – #808 Preston Kilroy

250 – #12 Sebastien Racine

250 – #30 Austin Jones

Also:

PreMix

#226 JonathanBergeron

Supermini/85

#356 Caleb Vankoughnett

85/65

#9 Chandler Powell

250 Junior

#81 Christian Plasse (not shown)