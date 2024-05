2024 MXGP of Galicia Spain Results and Points

2024 MXGP of Galicia Spain Results and Points

Results, updated point standings, and video highlights from Round 6 of the 2024 MXGP World Championship in Galicia Spain.

MX2 – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 18 25 43 2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25 18 43 3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 20 22 42 4 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 22 20 42 5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 16 15 31 6 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 15 14 29 7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU TRI 12 16 28 8 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 13 13 26 9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 14 12 26 10 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI HON 10 11 21 11 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 8 9 17 12 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF HON 5 8 13 13 53 Lata, Valerio ITA FMI GAS 7 6 13 14 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GAS 11 0 11 15 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 0 10 10 16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV FAN 3 7 10 17 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KAW 9 0 9 18 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 4 3 7 19 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 6 0 6 20 579 Bruce, Bobby GBR ACU KAW 0 5 5 21 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 1 4 5 22 515 Fredsoe, Mads DEN DMU GAS 0 2 2 23 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 2 0 2 24 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 0 1 1 25 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 0 0 0 26 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO HUS 0 0 0 27 490 Katrinak, Jaroslav SVK SMF GAS 0 0 0 28 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0 29 212 Pulvirenti, Alfio Samuele ITA FMI KTM 0 0 0 30 262 Alexanderson, Ryan AUS MA KTM 0 0 0 31 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI HON 0 0 0 32 183 Peklaj, Jaka SLO AMZS HUS 0 0 0 33 83 Grau, Maxime FRA FFM KTM 0 0 0 34 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB GAS 0 0 0 35 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 0 0 0 36 22 Braceras, David ESP RFME FAN 0 0 0

MX2 – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ESP 1 74 de Wolf, Kay NED HUS 292 9

22-25 10

25-22 10

22-25 5

25-13 1

20-12 4

22-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 516 Laengenfelder, S. GER GAS 248 7

25-18 9

22-20 6

14-20 8

13-25 7

22-0 6

14-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 72 Everts, Liam BEL KTM 230 – – 8

18-15 5

13-18 9

20-22 10

25-25 0

20-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 198 Benistant, T. FRA YAM 226 6

20-14 2

14-16 9

11-14 2

22-18 3

16-18 10

16-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 96 Coenen, Lucas BEL HUS 223 10

0-20 7

20-18 2

25-22 0

11-12 6

5-13 9

18-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 80 Adamo, Andrea ITA KTM 211 8

13-16 5

15-25 0

18-0 10

14-15 0

15-14 0

25-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 44 Elzinga, Rick NED YAM 190 0

11-12 0

11-8 8

15-13 6

18-8 9

18-22 5

13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 182 0

16-22 6

16-4 4

16-12 7

12-16 0

3-20 0

12-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 19 Coenen, Sacha BEL KTM 141 2

15-11 3

9-13 1

8-15 3

0-10 0

13-1 8

15-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 126 0

10-15 0

13-14 7

20-16 1

16-14 0

0-0

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 28 Rossi, M. FRA GAS 113 5

18-9 4

12-11 0

10-11 4

15-2

– 1

11-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 95 0

12-5 0

4-5 0

9-0 0

8-9 4

12-15 3

9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 83 3

8-7 1

10-12 3

0-10 0

9-20

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 12 Chambers, Jack USA KAW 78 0

9-10 0

8-10 0

0-5 0

7-7 0

10-6 0

6-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 51 Oliver, Oriol ESP KTM 75 0

7-2 0

0-7 0

12-8 0

10-11 0

0-11 2

1-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 73 Zanchi, F. ITA HON 68 1

14-13 0

3-9

–

–

– 7

10-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 489 Walvoort, Jens NED KTM 64 0

2-1 0

2-2 0

5-6 0

2-5 5

11-16 0

4-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 214 Osterhagen, H. NOR HON 61 4

4-4 0

7-1 0

0-0 0

4-0 8

14-2 0

5-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 22 Braceras, D. ESP FAN 44 0

0-8 0

5-6 0

6-0 0

3-0 0

9-7 0

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 33 Karssemakers, K. NED FAN 38 – – 0

0-3 0

4-9 0

6-6 0

0-0 0

3-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MXGP – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 1 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 25 50 2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 18 22 40 3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 18 40 4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 15 20 35 5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 20 14 34 6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO KAW 16 15 31 7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV FAN 14 16 30 8 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 13 12 25 9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 12 11 23 10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 8 13 21 11 189 Bogers, Brian NED KNMV FAN 11 9 20 12 517 Gifting, Isak SWE SVEMO YAM 9 8 17 13 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 10 6 16 14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 7 4 11 15 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 0 10 10 16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 5 3 8 17 24 Horgmo, Kevin NOR NMF HON 0 7 7 18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI BET 6 0 6 19 919 Watson, Ben GBR ACU BET 0 5 5 20 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 3 2 5 21 326 Gilbert, Josh GBR ACU KTM 4 0 4 22 692 Valentin, Ander ESP RFME YAM 1 1 2 23 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 2 0 2 24 991 Scheu, Mark GER DMSB HUS 0 0 0 25 121 Bodega Gomez, Lucas ESP RFME GAS 0 0 0 26 278 Vermijl, Thomas BEL FMB GAS 0 0 0 27 60 Nagy, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0

MXGP – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ESP 1 1 Prado, Jorge ESP GAS 298 7

25-22 10

25-25 10

25-25 0

20-25 4

6-9 10

25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 243 Gajser, Tim SLO HON 296 10

16-25 9

22-22 9

22-22 9

22-18 10

25-11 9

15-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 267 9

22-20 3

18-20 0

15-16 10

25-16 8

20-18 7

22-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 84 Herlings, J. NED KTM 246 5

13-14 7

20-18 8

20-20 7

18-14 9

0-25 8

18-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 41 Jonass, Pauls LAT HON 217 8

20-18 0

13-14 6

16-18 5

13-11 6

22-22 2

12-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 193 4

14-16 5

14-15 7

10-14 6

16-20 0

0-16 5

16-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 10 Vlaanderen, C. NED YAM 191 2

12-12 2

12-16 5

14-15 4

15-22 7

1-12 6

20-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 259 Coldenhoff, G. NED FAN 179 0

15-13 6

15-0 4

18-12 8

12-15 5

18-8 0

14-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 92 Guillod, V. SUI HON 120 1

10-10 4

11-13 2

3-6 2

14-12 0

3-0 4

13-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 115 0

9-11 0

10-12 0

11-11 0

9-9 0

11-15 0

0-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 919 Watson, Ben GBR BET 97 0

11-9 0

8-9 0

12-9 1

11-8 0

14-0 0

0-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 17 Toendel, C. NOR KTM 91 0

7-4 0

9-5 0

5-7 3

4-1 0

9-20 1

10-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 189 Bogers, Brian NED FAN 88 – – – – 3

13-10 0

5-7 0

16-14 0

11-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 517 Gifting, Isak SWE YAM 77 0

5-6 1

6-6 0

7-13 0

1-0 2

13-0 0

9-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 253 Pancar, Jan SLO KTM 65 0

6-7 0

1-7 0

0-0 0

6-10 0

12-5 0

7-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 959 Renaux, Maxime FRA YAM 63 6

18-15 8

16-0

–

–

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 161 Östlund, Alvin SWE HON 56 – – 0

3-3 1

8-3 0

3-4 3

10-10 0

5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 128 Monticelli, I. ITA BET 46 3

8-8 0

7-8 0

2-0 0

2-0 0

0-2 0

6-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 226 Koch, Tom GER KTM 40 – – 0

2-11 0

9-8 0

7-3

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 38 – – – – – – – – 0

15-13 0

0-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Next round:

Monster Energy MXGP of France

St Jean d’Angely

May 19