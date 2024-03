2024 MXGP of Spain | Results, Points, Highlights

Results, points, and video highlights from Round 2 of the 2024 MXGP Motocross World Championships from Intu Xanadu – Arroyomolinos, Spain.

MX2 – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 25 22 47 2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 22 20 42 3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 15 25 40 4 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 20 18 38 5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 18 15 33 6 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 14 16 30 7 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV TRI 13 14 27 8 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GAS 12 11 23 9 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 9 13 22 10 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 10 12 22 11 11 Haarup, Mikkel DEN DMU TRI 16 4 20 12 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 11 8 19 13 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 8 10 18 14 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI HON 3 9 12 15 22 Braceras, David ESP RFME FAN 5 6 11 16 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KAW 4 5 9 17 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF HON 7 1 8 18 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 0 7 7 19 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF KTM 6 0 6 20 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2 2 4 21 33 Karssemakers, Kay NED KNMV FAN 0 3 3 22 123 Tuani, Federico ITA FMI YAM 1 0 1 23 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0 24 408 Smulders, Scott NED KNMV HON 0 0 0 25 171 Bennati, Morgan ITA FMI KAW 0 0 0 26 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 0 0 0 27 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 0 0 0 28 579 Bruce, Bobby GBR ACU KAW 0 0 0 29 125 Weckman, Emil FIN FMM KTM 0 0 0

MX2 – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ITA 1 74 de Wolf, Kay NED HUS 113 9

22-25 10

25-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 516 Laengenfelder, S. GER GAS 101 7

25-18 9

22-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 80 Adamo, Andrea ITA KTM 82 8

13-16 5

15-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 96 Coenen, Lucas BEL HUS 75 10

0-20 7

20-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 198 Benistant, T. FRA YAM 72 6

20-14 2

14-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 64 0

16-22 6

16-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 28 Rossi, M. FRA GAS 59 5

18-9 4

12-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 19 Coenen, Sacha BEL KTM 53 2

15-11 3

9-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 52 0

10-15 0

13-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 44 Elzinga, Rick NED YAM 42 0

11-12 0

11-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 41 3

8-7 1

10-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 72 Everts, Liam BEL KTM 41 – – 8

18-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 73 Zanchi, F. ITA HON 40 1

14-13 0

3-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 12 Chambers, Jack USA KAW 37 0

9-10 0

8-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 26 0

12-5 0

4-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 214 Osterhagen, H. NOR HON 20 4

4-4 0

7-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 22 Braceras, D. ESP FAN 19 0

0-8 0

5-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 427 Fredriksen, H. NOR KTM 18 0

6-6 0

6-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 51 Oliver, Oriol ESP KTM 16 0

7-2 0

0-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 579 Bruce, Bobby GBR KAW 8 0

5-3 0

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MXGP – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 1 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 25 50 2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 22 44 3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 18 20 38 4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 18 38 5 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO KAW 14 15 29 6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 12 16 28 7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 13 14 27 8 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 13 24 9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF HON 10 12 22 10 919 Watson, Ben GBR ACU BET 8 9 17 11 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 16 0 16 12 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 5 10 15 13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI BET 7 8 15 14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV FAN 15 0 15 15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 9 5 14 16 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 2 11 13 17 517 Gifting, Isak SWE SVEMO YAM 6 6 12 18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1 7 8 19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 3 3 6 20 692 Valentin, Ander ESP RFME YAM 4 1 5 21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 4 4 22 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 2 2 23 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO HUS 0 0 0 24 991 Scheu, Mark GER DMSB KTM 0 0 0 25 60 Nagy, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0 26 365 Skovgaard, Nikolaj DEN DMU KTM 0 0 0 27 121 Bodega Gomez, Lucas ESP RFME GAS 0 0 0 28 326 Gilbert, Josh GBR ACU KTM 0 0 0

MXGP – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ITA 1 1 Prado, Jorge ESP GAS 114 7

25-22 10

25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 243 Gajser, Tim SLO HON 104 10

16-25 9

22-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 92 9

22-20 3

18-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 84 Herlings, J. NED KTM 77 5

13-14 7

20-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 41 Jonass, Pauls LAT HON 73 8

20-18 0

13-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 68 4

14-16 5

14-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 63 6

18-15 8

16-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 10 Vlaanderen, C. NED YAM 56 2

12-12 2

12-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 92 Guillod, V. SUI HON 49 1

10-10 4

11-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 259 Coldenhoff, G. NED FAN 49 0

15-13 6

15-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 24 Horgmo, Kevin NOR HON 42 0

9-11 0

10-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 919 Watson, Ben GBR BET 37 0

11-9 0

8-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 128 Monticelli, I. ITA BET 34 3

8-8 0

7-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 17 Toendel, C. NOR KTM 25 0

7-4 0

9-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 517 Gifting, Isak SWE YAM 24 0

5-6 1

6-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 253 Pancar, Jan SLO KTM 21 0

6-7 0

1-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 71 Spies, M. GER KTM 15 – – 0

5-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 226 Koch, Tom GER KTM 13 – – 0

2-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 161 Östlund, Alvin SWE HON 6 – – 0

3-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 87 Brumann, Kevin SUI HUS 5 0

0-5 0

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Next Round: April 7 – MXGP of Sardegna (ITA) Riola Sardo