2023 Motocross of Nations Final Results

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class



1 France 14 1 Race 2 6 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 1 Race 1 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 2 Race 2 5 VIALLE, Tom FFM KTM 3 Race 3 6 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 7 Race 3 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 8 Race 1 5 VIALLE, Tom FFM KTM



2 Australia 34 1 Race 3 7 LAWRENCE, Jett MA Honda 5 Race 2 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda 6 Race 1 7 LAWRENCE, Jett MA Honda 10 Race 1 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda 12 Race 2 9 FERRIS, Dean MA KTM 16 Race 3 9 FERRIS, Dean MA KTM



3 Italy 43 4 Race 2 11 ADAMO, Andrea FMI KTM 8 Race 2 12 BONACORSI, Andrea FMI Yamaha 8 Race 3 10 FORATO, Alberto FMI KTM 11 Race 3 12 BONACORSI, Andrea FMI Yamaha 12 Race 1 10 FORATO, Alberto FMI KTM 18 Race 1 11 ADAMO, Andrea FMI KTM



4 Germany 47 2 Race 3 22 ROCZEN, Ken AMA Suzuki 3 Race 1 22 ROCZEN, Ken AMA Suzuki 11 Race 2 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 14 Race 1 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 17 Race 2 24 KOCH, Tom DMSB KTM 25 Race 3 24 KOCH, Tom DMSB KTM



5 Belgium 55 3 Race 2 15 EVERTS, Liam FMB KTM 9 Race 1 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha 10 Race 3 15 EVERTS, Liam FMB KTM 14 Race 3 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha 19 Race 2 14 COENEN, Lucas FMB Husqvarna 19 Race 1 14 COENEN, Lucas FMB Husqvarna



6 Switzerland 55 4 Race 1 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 6 Race 2 27 GUILLOD, Valentin FMS Honda 6 Race 3 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 15 Race 3 27 GUILLOD, Valentin FMS Honda 24 Race 2 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 27 Race 1 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha



7 Spain 59 2 Race 1 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS 4 Race 3 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS 7 Race 2 18 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 22 Race 2 17 OLIVER, Oriol RFME KTM 24 Race 1 17 OLIVER, Oriol RFME KTM 28 Race 3 18 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda



8 USA 65 5 Race 1 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM 10 Race 2 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna 16 Race 2 3 CRAIG, Christian AMA Husqvarna 16 Race 1 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna 18 Race 3 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM 20 Race 3 3 CRAIG, Christian AMA Husqvarna



9 Slovenia 85 5 Race 3 118 GAJSER, Tim AMZS Honda 7 Race 1 118 GAJSER, Tim AMZS Honda 14 Race 2 119 PANCAR, Jan AMZS KTM 25 Race 1 119 PANCAR, Jan AMZS KTM 34 Race 3 120 BUBNIC, Miha AMZS KTM 35 Race 2 120 BUBNIC, Miha AMZS KTM



10 Great Britain 89 13 Race 3 28 WATSON, Ben ACU Beta 15 Race 2 29 GILBERT, Josh ACU Honda 17 Race 1 28 WATSON, Ben ACU Beta 21 Race 1 29 GILBERT, Josh ACU Honda 23 Race 3 30 MEWSE, Conrad ACU Honda 25 Race 2 30 MEWSE, Conrad ACU Honda



11 Estonia 91 12 Race 3 57 KULLAS, Harri EMF Yamaha 18 Race 2 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna 20 Race 2 57 KULLAS, Harri EMF Yamaha 20 Race 1 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna 21 Race 3 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 29 Race 1 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna



12 Latvia 109 13 Race 1 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda 17 Race 3 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda 22 Race 3 33 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 28 Race 2 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha 29 Race 2 33 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 39 Race 1 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha



13 Rep. of South Africa 127 13 Race 2 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda 22 Race 1 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda 30 Race 3 54 WRIGHT, Jesse MSA Yamaha 31 Race 3 52 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM 31 Race 1 52 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM 33 Race 2 54 WRIGHT, Jesse MSA Yamaha



14 New Zealand 137 23 Race 2 63 HARWOOD, Hamish MNZ KTM 26 Race 3 63 HARWOOD, Hamish MNZ KTM 26 Race 1 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS 30 Race 2 62 SCOTT, James MNZ Yamaha 32 Race 3 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS 34 Race 1 62 SCOTT, James MNZ Yamaha



15 Czech Republic 150 26 Race 2 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha 27 Race 3 115 KOVAR, Vaclav ACCR KTM 30 Race 1 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha 32 Race 2 117 TERESAK, Jakub ACCR Husqvarna 35 Race 3 117 TERESAK, Jakub ACCR Husqvarna 37 Race 1 115 KOVAR, Vaclav ACCR KTM



16 Norway 157 21 Race 2 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 24 Race 3 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda 34 Race 2 39 FREDRIKSEN, Hakon NMF Yamaha 38 Race 1 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda 40 Race 1 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki



17 Brazil 159 27 Race 2 74 BRESOLIN, Guilherme CBM Yamaha 29 Race 3 73 LIMA, Eduardo CBM Husqvarna 32 Race 1 73 LIMA, Eduardo CBM Husqvarna 35 Race 1 74 BRESOLIN, Guilherme CBM Yamaha 36 Race 3 75 SANTOS, Fabio CBM Yamaha 37 Race 2 75 SANTOS, Fabio CBM Yamaha



18 Finland 171 28 Race 1 41 WECKMAN, Emil SML Honda 33 Race 3 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna 36 Race 2 42 HAAVISTO, Jere SML KTM 36 Race 1 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna 38 Race 2 41 WECKMAN, Emil SML Honda



19 The Netherlands 44 9 Race 2 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 9 Race 3 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 11 Race 1 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 15 Race 1 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha



20 Sweden 106 19 Race 3 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda 23 Race 1 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda 31 Race 2 35 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM 33 Race 1 35 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM



