MXGP of France Highlights, Results, and Point Standings

Video highlights, results, and updated point standings from the Monster Energy MXGP of France at St Jean d’Angely.

MX2 – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 25 25 50 2 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 20 22 42 3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 22 18 40 4 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 18 20 38 5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 15 16 31 6 11 Haarup, Mikkel DEN DMU TRI 16 15 31 7 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI HON 14 13 27 8 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KAW 13 11 24 9 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 7 14 21 10 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 11 10 21 11 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 6 12 18 12 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 9 8 17 13 33 Karssemakers, Kay NED KNMV FAN 12 4 16 14 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 8 7 15 15 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 10 5 15 16 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 3 9 12 17 22 Braceras, David ESP RFME FAN 5 6 11 18 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO HUS 2 2 4 19 579 Bruce, Bobby GBR ACU KAW 4 0 4 20 268 Maupin, Thibault FRA FFM GAS 0 3 3 21 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF HON 0 1 1 22 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 1 0 1 23 42 Rainio, Sampo FIN SML KTM 0 0 0 24 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 0 0 0 25 408 Smulders, Scott NED KNMV HON 0 0 0 26 171 Bennati, Morgan ITA FMI KAW 0 0 0 27 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0 28 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI HON 0 0 0 29 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0 30 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB GAS 0 0 0 31 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GAS 0 0 0 32 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 0 0 0 33 389 Pietre, Jules FRA FFM YAM 0 0 0 34 95 Casat, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0 35 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GAS 0 0 0

MX2 – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ESP 1 74 de Wolf, Kay NED HUS 342 9

22-25 10

25-22 10

22-25 5

25-13 1

20-12 4

22-20 8

20-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 516 Laengenfelder, S. GER GAS 290 7

25-18 9

22-20 6

14-20 8

13-25 7

22-0 6

14-12 4

18-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 96 Coenen, Lucas BEL HUS 283 10

0-20 7

20-18 2

25-22 0

11-12 6

5-13 9

18-25 10

25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 72 Everts, Liam BEL KTM 268 – – 8

18-15 5

13-18 9

20-22 10

25-25 0

20-22 7

15-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 257 8

13-16 5

15-25 0

18-0 10

14-15 0

15-14 0

25-18 6

22-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 198 Benistant, T. FRA YAM 226 6

20-14 2

14-16 9

11-14 2

22-18 3

16-18 10

16-15

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 216 0

16-22 6

16-4 4

16-12 7

12-16 0

3-20 0

12-16 3

16-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 44 Elzinga, Rick NED YAM 211 0

11-12 0

11-8 8

15-13 6

18-8 9

18-22 5

13-13 0

11-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 19 Coenen, Sacha BEL KTM 159 2

15-11 3

9-13 1

8-15 3

0-10 0

13-1 8

15-14 0

6-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 126 0

10-15 0

13-14 7

20-16 1

16-14 0

0-0

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 124 0

12-5 0

4-5 0

9-0 0

8-9 4

12-15 3

9-0 5

13-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 28 Rossi, M. FRA GAS 122 5

18-9 4

12-11 0

10-11 4

15-2

– 1

11-0 9

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 51 Oliver, Oriol ESP KTM 97 0

7-2 0

0-7 0

12-8 0

10-11 0

0-11 2

1-4 1

7-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 73 Zanchi, F. ITA HON 97 1

14-13 0

3-9

–

–

– 7

10-11 2

14-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 12 Chambers, Jack USA KAW 93 0

9-10 0

8-10 0

0-5 0

7-7 0

10-6 0

6-0 0

8-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 83 3

8-7 1

10-12 3

0-10 0

9-20

–

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 489 Walvoort, Jens NED KTM 79 0

2-1 0

2-2 0

5-6 0

2-5 5

11-16 0

4-3 0

10-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 214 Osterhagen, H. NOR HON 62 4

4-4 0

7-1 0

0-0 0

4-0 8

14-2 0

5-8 0

0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 22 Braceras, D. ESP FAN 55 0

0-8 0

5-6 0

6-0 0

3-0 0

9-7 0

0-0 0

5-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 33 Karssemakers, K. NED FAN 54 – – 0

0-3 0

4-9 0

6-6 0

0-0 0

3-7 0

12-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MXGP – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 18 43 2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 22 42 3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 15 25 40 4 1 Prado, Jorge ESP RFME GAS 22 16 38 5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 16 20 36 6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO KAW 18 15 33 7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 14 13 27 8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF HON 10 14 24 9 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 11 12 23 10 189 Bogers, Brian NED KNMV FAN 12 9 21 11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV FAN 13 8 21 12 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 9 11 20 13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 7 7 14 14 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 8 4 12 15 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 0 10 10 16 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO HUS 2 6 8 17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI BET 3 5 8 18 326 Gilbert, Josh GBR ACU KTM 4 2 6 19 919 Watson, Ben GBR ACU BET 5 1 6 20 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HON 6 0 6 21 131 Nickel, Cato GER DMSB HUS 0 3 3 22 991 Scheu, Mark GER DMSB HUS 1 0 1 23 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 0 0 0 24 365 Skovgaard, Nikolaj DEN DMU KTM 0 0 0 25 16 Grimshaw, Tom GBR ACU HON 0 0 0 26 228 Scuteri, Emilio ITA FMI HON 0 0 0 27 60 Nagy, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0 28 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 0 0 29 570 Goupillon, Pierre FRA FMA KTM 0 0 0 30 517 Gifting, Isak SWE SVEMO YAM 0 0 0

MXGP – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ESP 1 243 Gajser, Tim SLO HON 348 10

16-25 9

22-22 9

22-22 9

22-18 10

25-11 9

15-20 9

25-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 1 Prado, Jorge ESP GAS 343 7

25-22 10

25-25 10

25-25 0

20-25 4

6-9 10

25-25 7

22-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 319 9

22-20 3

18-20 0

15-16 10

25-16 8

20-18 7

22-18 10

20-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 84 Herlings, J. NED KTM 287 5

13-14 7

20-18 8

20-20 7

18-14 9

0-25 8

18-22 1

15-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 41 Jonass, Pauls LAT HON 253 8

20-18 0

13-14 6

16-18 5

13-11 6

22-22 2

12-11 0

16-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 234 4

14-16 5

14-15 7

10-14 6

16-20 0

0-16 5

16-15 8

18-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 10 Vlaanderen, C. NED YAM 223 2

12-12 2

12-16 5

14-15 4

15-22 7

1-12 6

20-14 5

14-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 259 Coldenhoff, G. NED FAN 200 0

15-13 6

15-0 4

18-12 8

12-15 5

18-8 0

14-16 0

13-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 24 Horgmo, Kevin NOR HON 145 0

9-11 0

10-12 0

11-11 0

9-9 0

11-15 0

0-7 6

10-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 92 Guillod, V. SUI HON 130 1

10-10 4

11-13 2

3-6 2

14-12 0

3-0 4

13-12 0

0-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 189 Bogers, Brian NED FAN 112 – – – – 3

13-10 0

5-7 0

16-14 0

11-9 3

12-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 919 Watson, Ben GBR BET 105 0

11-9 0

8-9 0

12-9 1

11-8 0

14-0 0

0-5 2

5-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 17 Toendel, C. NOR KTM 91 0

7-4 0

9-5 0

5-7 3

4-1 0

9-20 1

10-6 0

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 253 Pancar, Jan SLO KTM 79 0

6-7 0

1-7 0

0-0 0

6-10 0

12-5 0

7-4 0

7-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 517 Gifting, Isak SWE YAM 77 0

5-6 1

6-6 0

7-13 0

1-0 2

13-0 0

9-8 0

0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 959 Renaux, Maxime FRA YAM 63 6

18-15 8

16-0

–

–

–

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 61 – – – – – – – – 0

15-13 0

0-10 0

11-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 6 Paturel, B. FRA YAM 61 – – 0

0-2 0

1-0 0

10-13 1

5-3 0

2-0 4

9-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 161 Östlund, Alvin SWE HON 56 – – 0

3-3 1

8-3 0

3-4 3

10-10 0

5-3

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 128 Monticelli, I. ITA BET 54 3

8-8 0

7-8 0

2-0 0

2-0 0

0-2 0

6-0 0

3-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Next Round:

Liqui Moly MXGP of Germany

Teutschenthal

June 2