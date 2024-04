MXGP Results, Points, and Highlights from Trentino

Results, points, and video highlights from Round 4 of the MXGP World Motocross Championships in Trentino, Italy.

MXGP of Trentino

Pietramurata

April 14, 2024

MX2 – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 20 22 42 2 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 22 18 40 3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 13 25 38 4 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 25 13 38 5 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV TRI 16 14 30 6 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 9 20 29 7 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 14 15 29 8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU TRI 12 16 28 9 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 18 8 26 10 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 11 12 23 11 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 10 11 21 12 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KAW 8 9 17 13 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GAS 15 2 17 14 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 7 7 14 15 33 Karssemakers, Kay NED KNMV FAN 6 6 12 16 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 0 10 10 17 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 5 3 8 18 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2 5 7 19 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 1 4 5 20 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF HON 4 0 4 21 22 Braceras, David ESP RFME FAN 3 0 3 22 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GAS 0 1 1 23 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO HUS 0 0 0 24 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 0 0 0 25 171 Bennati, Morgan ITA FMI KAW 0 0 0 26 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI HON 0 0 0 27 511 Krug, Jan GER DMSB HUS 0 0 0 28 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0 29 49 Dusi, Mattia ITA FMI KTM 0 0 0 30 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 0 0 0 31 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 0 0 0 32 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0 33 579 Bruce, Bobby GBR ACU KAW 0 0 0 34 42 Rainio, Sampo FIN SML KTM 0 0 0

MX2 – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ITA 1 74 de Wolf, Kay NED HUS 213 9

22-25 10

25-22 10

22-25 5

25-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 516 Laengenfelder, S. GER GAS 187 7

25-18 9

22-20 6

14-20 8

13-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 198 Benistant, T. FRA YAM 148 6

20-14 2

14-16 9

11-14 2

22-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 96 Coenen, Lucas BEL HUS 147 10

0-20 7

20-18 2

25-22 0

11-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 139 8

13-16 5

15-25 0

18-0 10

14-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 131 0

16-22 6

16-4 4

16-12 7

12-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 72 Everts, Liam BEL KTM 128 – – 8

18-15 5

13-18 9

20-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 126 0

10-15 0

13-14 7

20-16 1

16-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 44 Elzinga, Rick NED YAM 110 0

11-12 0

11-8 8

15-13 6

18-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 28 Rossi, M. FRA GAS 101 5

18-9 4

12-11 0

10-11 4

15-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 19 Coenen, Sacha BEL KTM 90 2

15-11 3

9-13 1

8-15 3

0-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 83 3

8-7 1

10-12 3

0-10 0

9-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 51 Oliver, Oriol ESP KTM 57 0

7-2 0

0-7 0

12-8 0

10-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 12 Chambers, Jack USA KAW 56 0

9-10 0

8-10 0

0-5 0

7-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 52 0

12-5 0

4-5 0

9-0 0

8-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 73 Zanchi, F. ITA HON 40 1

14-13 0

3-9

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 33 Karssemakers, K. NED FAN 28 – – 0

0-3 0

4-9 0

6-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 22 Braceras, D. ESP FAN 28 0

0-8 0

5-6 0

6-0 0

3-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 489 Walvoort, Jens NED KTM 25 0

2-1 0

2-2 0

5-6 0

2-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 214 Osterhagen, H. NOR HON 24 4

4-4 0

7-1 0

0-0 0

4-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MXGP – GP Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 1 Prado, Jorge ESP RFME GAS 20 25 45 2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 16 41 3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 18 40 4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 15 22 37 5 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO KAW 16 20 36 6 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 18 14 32 7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV FAN 12 15 27 8 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 14 12 26 9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 13 11 24 10 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 13 23 11 919 Watson, Ben GBR ACU BET 11 8 19 12 24 Horgmo, Kevin NOR NMF HON 9 9 18 13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 6 10 16 14 189 Bogers, Brian NED KNMV FAN 5 7 12 15 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 7 3 10 16 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 8 0 8 17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 3 4 7 18 228 Scuteri, Emilio ITA FMI HON 0 6 6 19 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 0 5 5 20 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 4 1 5 21 37 Edberg, Tim SWE SVEMO HON 0 2 2 22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI BET 2 0 2 23 517 Gifting, Isak SWE SVEMO YAM 1 0 1 24 224 Teresak, Jakub CZE ACCR HUS 0 0 0 25 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 0 0 26 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO HUS 0 0 0 27 499 Alberio, Emanuele ITA FMI KAW 0 0 0 28 60 Nagy, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0 29 644 Guarise, Ismaele ITA FMI KTM 0 0 0 30 991 Scheu, Mark GER DMSB HUS 0 0 0 31 333 Borz, Luca ITA FMI HON 0 0 0 32 311 Dal Bosco, Mirko ITA FMI KTM 0 0 0 33 365 Skovgaard, Nikolaj DEN DMU KTM 0 0 0 34 90 Trache, Justin GER DMSB YAM 0 0 0 35 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HON 0 0 0 36 430 Charlier, Christophe FRA FFM HON 0 0 0 37 397 Pasqualini, Yuri ITA FMI HON 0 0 0 38 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HON 0 0 0 39 399 Trinchieri, Pietro ITA FMI HON 0 0 0

MXGP – World Championship Classification Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG ESP SAR TRE POR ESP FRA GER LAT ITA INA INA CZE BEL SWE NED SUI TUR CHN ITA 1 1 Prado, Jorge ESP GAS 219 7

25-22 10

25-25 10

25-25 0

20-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 243 Gajser, Tim SLO HON 206 10

16-25 9

22-22 9

22-22 9

22-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 174 9

22-20 3

18-20 0

15-16 10

25-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 84 Herlings, J. NED KTM 164 5

13-14 7

20-18 8

20-20 7

18-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 41 Jonass, Pauls LAT HON 142 8

20-18 0

13-14 6

16-18 5

13-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 141 4

14-16 5

14-15 7

10-14 6

16-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 10 Vlaanderen, C. NED YAM 131 2

12-12 2

12-16 5

14-15 4

15-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 259 Coldenhoff, G. NED FAN 118 0

15-13 6

15-0 4

18-12 8

12-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 92 Guillod, V. SUI HON 88 1

10-10 4

11-13 2

3-6 2

14-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 82 0

9-11 0

10-12 0

11-11 0

9-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 919 Watson, Ben GBR BET 78 0

11-9 0

8-9 0

12-9 1

11-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 959 Renaux, Maxime FRA YAM 63 6

18-15 8

16-0

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 517 Gifting, Isak SWE YAM 45 0

5-6 1

6-6 0

7-13 0

1-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 17 Toendel, C. NOR KTM 45 0

7-4 0

9-5 0

5-7 3

4-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 226 Koch, Tom GER KTM 40 – – 0

2-11 0

9-8 0

7-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 189 Bogers, Brian NED FAN 38 – – – – 3

13-10 0

5-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 128 Monticelli, I. ITA BET 38 3

8-8 0

7-8 0

2-0 0

2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 253 Pancar, Jan SLO KTM 37 0

6-7 0

1-7 0

0-0 0

6-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 71 Spies, M. GER KTM 27 – – 0

5-10 0

6-1 0

0-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 6 Paturel, B. FRA YAM 26 – – 0

0-2 0

1-0 0

10-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Next Round:

MXGP of Portugal

Agueda

May, 5, 2024