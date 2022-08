2022 ECAN Champions Photo Report

2022 ECAN Champions Photo Report

By Billy Rainford

Brought to you by Leatt

Here’s a look at the champions from the 2022 Eastern Canadian Amateur Nationals (ECAN) at Motocross Deschambault.

50 Open / 65 (7-9)

#9 Chandler Powell 1-1-1 / 1-1

65 (10-11)

#10 Braxton Zeitner 1-1.

65 Open

#15 Talon Medaglia 1-1-2.

85 (7-11)

#27 Alek Guadagno (shown on Supermini) 1-1-1.\

85 (12-16)

#613 Cole Pranger 1-1-3.

Supermini

#7 Bobby Gravel (1-1-1.

Schoolboy

#46 Tanner Scott (1-1-1).

#11 Gavin Forsbrey 3rd (4-2-3).

Youth (Beg/Jr.)

#96 Cayden Dillon (1-1-1).

Youth (Int./Pro)

#573 Chris Blackmer (1-3-1).

250 Junior

Open Junior

#58 Blake Davies (2-1-1).

250 Intermediate / Open Intermediate

#46 Tanner Scott (1-1-1 / 3-1-1).

Girls (9-16)

#92 Bella Morgan (1-1-1).

Women +17

#49 Jamie Astudillo (1-1-1).

2-Stroke

#28 Sam Gaynor (1-1-1).

+30B

#138 Steve Shore (1-1-1).

+30A

#101 Ryan Lockhart (3-1-1).

+40B

#11 Mathieu Gagné (1-1-3).

+40A

#32 Simon Belzile (3-1-1).

+50

#801 Guy Giroux (1-1-1).

Full results HERE.