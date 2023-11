Video | 2023 Mini O’s at Gatorback | 450 Pro Sport Moto 1

Video | 2023 Mini O’s at Gatorback | 450 Pro Sport Moto 1

By Billy Rainford

Here’s a look at the first 450 Pro Sport moto from the 2023 Mini O’s at Gatorback Cycle Park in Gainesville, Florida with a close eye on the Canadians.

Friday, November 24, 2023.