2025 Indianapolis Supercross Results
Lucas Oil Stadium
Indianapolis, Indiana
Saturday, March 8, 2025
Results from Round 9 of the 2025 Monster Energy AMA Supercross Series at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana.
250 East/West Showdown Main Event Results
|POS
|#
|BIKE
|RIDER
|INTERVAL
|BEST LAP (LAP #)
|TOTAL TIME
|HOMETOWN
|TEAM
|1
|
56
|
|SETH HAMMAKER Holeshot
|19 Laps
|50.396 (3)
|19/16:36.683
|Bainbridge, PA
|Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
|2
|
1
|
|TOM VIALLE
|5.766
|50.672 (7)
|19/16:42.449
|France
|Red Bull KTM Factory Racing
|3
|
38
|
|HAIDEN DEEGAN
|13.398
|50.328 (6)
|19/16:50.082
|Temecula, CA
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|4
|
24
|
|R.J. HAMPSHIRE
|17.883
|51.225 (8)
|19/16:54.565
|Hudson Florida
|Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
|5
|
100
|
|COLE DAVIES
|21.601
|50.551 (6)
|19/16:58.284
|Waitoki, New Zealand
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|6
|
30
|
|JO SHIMODA
|24.657
|51.194 (3)
|19/17:01.340
|Suzuka, Japan
|Honda HRC Progressive
|7
|
31
|
|MAX ANSTIE
|29.452
|52.073 (4)
|19/17:06.135
|United Kingdom
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|8
|
23
|
|JULIEN BEAUMER
|33.258
|51.865 (7)
|19/17:09.941
|Lake Havasu City, AZ
|Redbull KTM Factory Racing
|9
|
36
|
|GARRETT MARCHBANKS
|35.952
|51.273 (6)
|19/17:12.635
|Coalville, UT
|Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
|10
|
92
|
|MAXIMUS VOHLAND
|38.719
|51.559 (5)
|19/17:15.402
|Temecula, CA
|Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha
|11
|
34
|
|DAXTON BENNICK
|48.384
|51.772 (2)
|19/17:25.066
|Morganton, NC
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|12
|
83
|
|AUSTIN FORKNER
|50.991
|53.124 (5)
|19/17:27.674
|Richards, MO
|Triumph Factory Racing
|13
|
59
|
|CULLIN PARK
|51.585
|53.128 (7)
|19/17:28.268
|Clermont, FL
|Phoenix Racing Honda
|14
|
41
|
|NATE THRASHER
|1 Lap
|53.325 (5)
|18/16:39.299
|Livingston, TN
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|15
|
93
|
|MICHAEL MOSIMAN
|1 Lap
|51.946 (4)
|18/16:46.862
|Sebastopol CA
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|16
|
65
|
|LUX TURNER
|1 Lap
|54.173 (5)
|18/16:59.771
|Gardnerville, NV
|AEO Powersports KTM Racing Team
|17
|
37
|
|COTY SCHOCK
|1 Lap
|52.318 (3)
|18/17:01.248
|Dover, DE
|Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha
|18
|
63
|
|HUNTER YODER
|1 Lap
|53.655 (5)
|18/17:13.993
|Menifee, CA
|Partzilla Blaster Power PRMX Racing
|19
|
60
|
|CARSON MUMFORD
|1 Lap
|51.430 (3)
|18/17:19.525
|Simi Valley , CA
|Quadlock Honda Racing
|20
|
115
|
|GAVIN TOWERS
|1 Lap
|54.199 (5)
|18/17:24.501
|Pittsburgh, PA
|Phenix Racing Honda
|21
|
10
|
|CHANCE HYMAS
|2 Laps
|52.566 (8)
|17/15:30.085
|Pocatello, ID
|Honda HRC Progressive
|22
|
54
|
|JETT REYNOLDS
|11 Laps
|55.088 (6)
|8/7:37.378
|Bakersfield
450 Main Event Results
Notes: #45 will receive a 5 championship points penalty for jumping on a red cross flag
|POS
|#
|BIKE
|RIDER
|INTERVAL
|BEST LAP (LAP #)
|TOTAL TIME
|HOMETOWN
|TEAM
|1
|
2
|
|COOPER WEBB
|25 Laps
|49.364 (2)
|25/21:46.751
|Newport, NC
|Monster Energy Star Racing Yamaha
|2
|
32
|
|JUSTIN COOPER
|8.455
|50.526 (4)
|25/21:55.205
|Cold Spring Harbor, NY
|Monster Energy Yamaha Star Racing
|3
|
4
|
|CHASE SEXTON
|12.696
|49.745 (6)
|25/21:59.447
|La Moille, IL
|Red Bull KTM Factory Racing
|4
|
51
|
|JUSTIN BARCIA Holeshot
|15.526
|49.829 (3)
|25/22:02.277
|Monroe NY
|Rockstar Energy GASGAS Factory Racing
|5
|
7
|
|AARON PLESSINGER
|25.842
|50.284 (6)
|25/22:12.592
|Hamilton, OH
|Redbull KTM Factory Racing
|6
|
27
|
|MALCOLM STEWART
|28.131
|50 (7)
|25/22:14.881
|Haines City, FL
|Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
|7
|
94
|
|KEN ROCZEN
|36.735
|50.526 (6)
|25/22:23.486
|Mattstedt, Germany
|Progressive Insurance ECSTAR Suzuki
|8
|
14
|
|DYLAN FERRANDIS
|47.821
|50.880 (6)
|25/22:34.571
|Avignon, France
|Phoenix Racing Honda
|9
|
46
|
|JUSTIN HILL
|52.006
|51.991 (9)
|25/22:38.757
|Yoncalla, OR
|Team Tedder Racing
|10
|
12
|
|SHANE MCELRATH
|1 Lap
|51.318 (3)
|24/21:49.261
|Oakland, FL
|Quadlock Honda Racing
|11
|
21
|
|JASON ANDERSON
|1 Lap
|52.111 (16)
|24/22:01.583
|Edgewood, NM
|Monster Energy Kawasaki
|12
|
49
|
|MITCHELL OLDENBURG
|1 Lap
|52.069 (8)
|24/22:08.481
|Alvord, TX
|Liqui Moly Beta Factory Racing
|13
|
57
|
|BENNY BLOSS
|1 Lap
|52.617 (3)
|24/22:35.733
|Oak Grove, MO
|Factory Liqui Moly Beta Racing
|14
|
45
|
|COLT NICHOLS
|1 Lap
|52.620 (8)
|24/22:41.602
|Muskogee, OK
|Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance
|15
|
11
|
|KYLE CHISHOLM
|2 Laps
|53.698 (7)
|23/21:59.797
|Valrico, FL
|Twisted Tea HEP Suzuki
|16
|
86
|
|MITCHELL HARRISON
|2 Laps
|54.198 (7)
|23/22:03.102
|Brighton, MI
|Partzilla Blaster PRMX Racing
|17
|
146
|
|KEVIN MORANZ
|2 Laps
|53.689 (4)
|23/22:03.129
|Topeka, KS
|Champion Tool Storage Geebo KMR KTM
|18
|
77
|
|JERRY ROBIN
|2 Laps
|53.545 (5)
|23/22:31.577
|Hamel, MN
|Estenson Racing / McGinley Clinic Privateer Support Program
|19
|
33
|
|FREDDIE NOREN
|3 Laps
|55.715 (3)
|22/21:49.015
|Lidköping, Sweden
|ISRT/MX4Christ Kawasaki
|20
|
68
|
|JEREMY HAND
|3 Laps
|54.792 (5)
|22/21:56.851
|Mantua Ohio
|Valley Motorsports
|21
|
72
|
|ANTHONY RODRIGUEZ
|3 Laps
|53.550 (3)
|22/22:33.166
|Venezuela
|Rides Unlimited RMATV MC Racing
|22
|
17
|
|JOEY SAVATGY
|13 Laps
|51.159 (4)
|12/10:32.294
|Clermont, FL
Notes: #45 will receive a 5 championship points penalty for jumping on a red cross flag
KTM Jr. Main Event Results
|POS
|#
|BIKE
|RIDER
|INTERVAL
|BEST LAP (LAP #)
|TOTAL TIME
|HOMETOWN
|TEAM
|1
|
15
|
|MICHAEL MENELEY
|3 Laps
|1:10.776 (3)
|3/3:38.213
|2
|
4
|
|GUNNER VAUGHAN
|0.956
|1:09.053 (3)
|3/3:39.168
|3
|
12
|
|OAKLEY MULLINS
|13.674
|1:14.501 (3)
|3/3:51.886
|4
|
2
|
|ETHAN RIDOUT
|14.046
|1:14.332 (2)
|3/3:52.258
|5
|
10
|
|
AUSTIN FADER
🇨🇦
|21.756
|1:17.549 (3)
|3/3:59.968
|6
|
6
|
|BECKETT CAUDELL
|28.077
|1:19.707 (3)
|3/4:06.289
|7
|
5
|
|REID TURLEY
|35.192
|1:22.060 (3)
|3/4:13.404
|8
|
13
|
|DAXTON ROSE Holeshot
|38.380
|1:15.119 (2)
|3/4:16.592
|9
|
3
|
|JUDE FYE
|44.979
|1:14.837 (2)
|3/4:23.192
|10
|
14
|
|KAMDEN MOORE
|49.485
|1:26.703 (2)
|3/4:27.698
|11
|
11
|
|ALEAHA BRUDIGAN
|50.556
|1:24.702 (3)
|3/4:28.768
|12
|
1
|
|ADELYNN GOODRICH
|52.295
|1:24.856 (3)
|3/4:30.507
|13
|
7
|
|THOMAS MANN III
|53.942
|1:26.531 (3)
|3/4:32.154
|14
|
9
|
|MILES MORGAN
|1:13.628
|1:23.872 (2)
|3/4:51.841
|15
|
8
|
|FINLEY ALLEN
|1:33.259
|1:36.185 (2)
|3/5:11.471
No comments!
There are no comments yet, but you can be first to comment this article.