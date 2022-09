2022 MXON Qualifying Results from Red Bud

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class Countries admitted to the Motocross of Nations races 1 USA 3 1 102 COOPER, Justin AMA Yamaha MX2 2 103 SEXTON, Chase AMA Honda Open ( 2 ) 101 TOMAC, Eli AMA Yamaha MXGP 2 France 4 1 15 FERRANDIS, Dylan FFM Yamaha Open 3 14 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2 ( 7 ) 13 RENAUX, Maxime FFM Yamaha MXGP 3 Australia 5 2 114 LAWRENCE, Hunter MA Honda MX2 3 115 LAWRENCE, Jett MA Honda Open ( 4 ) 113 EVANS, Mitchell MA Honda MXGP 4 Spain 8 4 48 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda Open 4 47 FARRES, Guillem RFME Yamaha MX2 ( 5 ) 46 PRADO, Jorge RFME GASGAS MXGP 5 Belgium 8 1 16 GEERTS, Jago FMB Yamaha MXGP 7 17 EVERTS, Liam FMB KTM MX2 ( 12 ) 18 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Beta Open 6 The Netherlands 11 5 6 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha Open 6 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha MXGP ( 19 ) 5 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna MX2 7 Italy 13 5 2 ADAMO, Andrea FMI GASGAS MX2 8 3 GUADAGNINI, Mattia FMI GASGAS Open ( 9 ) 1 CAIROLI, Antonio FMI KTM MXGP 8 Switzerland 14 3 22 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha MXGP 11 24 BRUMANN, Kevin FMS Yamaha Open ( 31 ) 23 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha MX2 9 Germany 18 6 32 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS MX2 12 31 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna MXGP ( 13 ) 33 KOCH, Tom DMSB KTM Open 10 Great Britain 18 8 7 WILSON, Dean ACU Husqvarna MXGP 10 9 SEARLE, Tommy ACU Honda Open ( 18 ) 8 ANSTIE, Max ACU KTM MX2 11 Sweden 20 7 57 NOREN, Fredrik AMA KTM Open 13 55 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha MXGP ( 14 ) 56 GERHARDSSON, Albin SVEMO Husqvarna MX2 12 Norway 20 9 95 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki MX2 11 94 TOENDEL, Cornelius NMF Fantic MXGP ( 33 ) 96 OSTERHAGEN, Haakon NMF Fantic Open 13 Estonia 21 6 21 KULLAS, Harri EMF Yamaha Open 15 19 LEOK, Tanel EMF Husqvarna MXGP 14 Guam 24 10 108 VARIZE, Joshua GMAC KTM MX2 14 107 BLOSS, Benjamin GMAC KTM MXGP ( 22 ) 109 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM Open 15 Chile 25 8 111 MUNOZ, Hardy FMC Husqvarna MX2 17 112 GARIB, Benjamin FMC Yamaha Open ( 26 ) 110 PAVEZ, Matías FMC Kawasaki MXGP 16 Canada 26 10 40 WRIGHT, Dylan CMA Honda MXGP 16 41 MCNABB, Ryder CMA Honda MX2 ( 25 ) 42 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS Open 17 Finland 26 11 35 WECKMAN, Emil SML Honda MX2 15 36 HAAVISTO, Jere SML KTM Open ( 22 ) 34 SIHVONEN, Miro SML Honda MXGP 18 Latvia 29 14 45 MACUKS, Toms LAMSF KTM Open 15 44 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha MX2 ( 18 ) 43 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna MXGP 19 Rep. of South Africa 32 13 59 MC LELLAN, Camden KNMV KTM MX2 19 58 PURDON, Tristan MSA KTM MXGP ( 21 ) 60 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM Open Countries admitted to the B-Final 20 Venezuela 32 9 69 LOCURCIO, Lorenzo FMV KTM Open 23 68 TRASOLINI, Raimundo FMV KTM MX2 ( 33 ) 67 RODRIGUEZ, Anthony FMV Honda MXGP 21 Ireland 33 16 66 EDMONDS, Stuart MCUI Husqvarna Open 17 65 MEARA, John MCUI KTM MX2 ( 23 ) 64 BARR, Martin MCUI Husqvarna MXGP 22 Japan 36 12 98 SHIMODA, Jo AMA Kawasaki MX2 23 99 TORIYABE, Kota MFJ Yamaha Open ( 24 ) 97 OKURA, Yuki MFJ Honda MXGP 23 New Zealand 38 17 119 NATZKE, Josiah MNZ Kawasaki MXGP 20 121 CARTER, Rhys MNZ Yamaha Open ( 29 ) 120 CONNOLLY, Brodie MNZ Yamaha MX2 24 Lithuania 41 20 37 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF GASGAS MXGP 21 38 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha MX2 ( 29 ) 39 JASIKONIS, Arminas LMSF Yamaha Open 25 Mexico 42 16 104 LOPEZ, Felix FMM Husqvarna MXGP 26 106 RUBALCAVA, Jorge Israel FMM Husqvarna Open ( 30 ) 105 FIERRO, Arturo Humberto FMM Kawasaki MX2 26 FIM LATAM 43 18 136 NOGUERA, Franklin FDM GASGAS Open 25 135 VARGAS, Yarod F-LAT KTM MX2 ( 25 ) 134 ANTEZANA, Marco F-LAT KTM MXGP 27 Brazil 46 19 130 ALVES, Ramyller CBM Husqvarna Open 27 128 GUTIERRES, Gabriel CBM KTM MXGP 28 Ecuador 49 21 122 CORDOVEZ, Miguel FEM KTM MXGP 28 124 VIVANCO CRESPO, Pablo FEM Kawasaki Open ( 32 ) 123 SUAREZ JARAMILLO, Pedro Jose FEM Kawasaki MX2 29 Iceland 51 24 86 PALMARSSON, Eidur Orri MSI Yamaha MX2 27 87 REYNISSON, Eythor MSI Yamaha Open ( 29 ) 85 KARLSSON, Gunnlaugur MSI Husqvarna MXGP 30 Honduras 52 22 126 MATAMOROS, Gerhard FEHMOTO KTM MX2 30 127 FERNANDEZ, Jose FEHMOTO KTM Open ( 31 ) 125 FERNANDEZ, Cristian FEHMOTO KTM MXGP 31 Morocco 52 20 92 SOULIMANI, Saad FRMM KTM MX2 32 93 GABARI, Houmame FRMM Kawasaki Open ( 32 ) 91 HACHTI, Anwar FRMM KTM MXGP 32 FIM Europe 53 24 139 ZANOCZ, Noel MAMS Husqvarna Open 28 138 MIKULA, Julius F-EUR KTM MX2 Not qualified 33 Israel 54 26 132 ORLAND, Stav IMSF Husqvarna MX2 28 131 FURMANOV, Gleb IMSF KTM MXGP ( 31 ) 133 BEN DAHAN, Ilay IMSF Kawasaki Open 34 Philipines 57 27 117 FRANCISCO, Polini NAMSSA Husqvarna MX2 30 116 MANGOSONG, Rhowell Matias IV NAMSSA Yamaha MXGP