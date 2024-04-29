Shelby Turner 2nd at Ironman GNCC – Moves into 2nd in Points
Results and points from Round 6 of the 2024 Progressive GNCC Racing Series at Ironman Raceway in Crawfordsville, Indiana – The Hoosier.
|WXC – Bike – Class Results
|Place
|Nbr
|Name
|Hometown
|Brand
|Laps
|Elapsed
|1
|001
|RACHAEL ARCHER
|NEW ZEALAND, //
|KAW
|4
|02:05:40.998
|2
|550
|SHELBY A TURNER
|CANADA, //
|GAS
|4
|02:07:55.290
|3
|417
|RACHEL L GUTISH
|TERRE HAUTE, IN
|SHR
|4
|02:09:23.455
|4
|444
|KORIE STEEDE
|BELOIT, OH
|HQV
|4
|02:15:21.977
|5
|301
|JORDAN JARVIS
|LEESBURG, FL
|YAM
|4
|02:15:52.375
|6
|090
|PRESTIN I RAINES
|TRAVELERS REST, SC
|SHR
|4
|02:17:28.110
|7
|198
|BRANDY RICHARDS
|LAKE HAVASU CITY, AZ
|KTM
|4
|02:18:49.279
|8
|777
|JOCELYN BARNES
|HONESDALE, PA
|HQV
|4
|02:19:22.835
|9
|924
|ADDISON J ELLIOTT
|LASCASSAS, TN
|KTM
|4
|02:31:50.395
|10
|555
|RUBY FUSTINI
|NORTH STONINGTON, CT
|KTM
|4
|02:34:20.179
|11
|879
|KAITLYN LINDSEY
|BEAVER DAM, KY
|HQV
|4
|02:36:22.379
|12
|310
|KAYLA ONEILL
|GREENWOOD LAKE, NY
|YAM
|4
|02:39:56.738
|13
|482
|CARLY LEE
|MILLVILLE, NJ
|KTM
|4
|02:40:37.614
|14
|389
|ASHLEE M GAGE
|SHOSHONE, ID
|KTM
|3
|02:03:38.100
|WXC – Bike – Class Points
|RND 1
|RND 1
|RND 2
|RND 3
|RND 4
|RND 5
|RND 6
|Place
|Make
|Nbr
|Name
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Total Points
|1
|KAW
|001
|RACHAEL ARCHER
|1
|4
|2
|2
|1
|1
|158
|2
|GAS
|550
|SHELBY A TURNER
|4
|5
|1
|4
|2
|2
|132
|3
|KTM
|198
|BRANDY RICHARDS
|3
|1
|5
|1
|4
|7
|129
|4
|HQV
|444
|KORIE STEEDE
|2
|2
|3
|9
|3
|4
|122
|5
|SHR
|417
|RACHEL L GUTISH
|5
|3
|4
|3
|3
|97
|6
|YAM
|415
|JORDAN JARVIS
|11
|14
|8
|5
|6
|5
|77
|7
|HQV
|777
|JOCELYN BARNES
|6
|6
|6
|6
|DNF
|8
|73
|8
|SHR
|090
|PRESTIN I RAINES
|DNF
|7
|7
|8
|5
|6
|72
|9
|HQV
|879
|KAITLYN LINDSEY
|8
|8
|12
|11
|10
|11
|66
|10
|KTM
|924
|ADDISON J ELLIOTT
|10
|9
|11
|12
|11
|9
|64
|YXC2 Super Mini Jr. (12-13) – Bike – Class Results
|Place
|Nbr
|Name
|Hometown
|Brand
|Laps
|Elapsed
|1
|171
|TRAVIS LENTZ
|WALSHVILLE, IL
|GAS
|5
|01:32:35.980
|2
|151
|COLBY GOODMAN
|OLIN, NC
|KAW
|5
|01:34:52.536
|3
|107
|PHILLIP T ARNOLD
|ALABASTER, AL
|HQV
|5
|01:36:26.499
|4
|016
|NASH PEERSON
|FAIRVIEW, NC
|KTM
|5
|01:36:55.919
|5
|455
|COOPER DUFF
|DONNELLSON, IL
|HQV
|5
|01:40:31.599
|6
|212
|KALE KIRKMAN
|GREENCASTLE, IN
|HQV
|5
|01:44:20.550
|7
|137
|AIDAN PROCTOR
|KOUTS, IN
|GAS
|4
|01:28:19.603
|8
|352
|LIAM CAPODICE
|BLOOMINGTON, IL
|HQV
|4
|01:30:57.199
|9
|050
|WILL BERRY
|SPARTANBURG, SC
|GAS
|4
|01:36:00.322
|10
|417
|COOPER LAIR
|ALEXIS, IL
|GAS
|4
|01:36:12.839
|11
|214
|ROSCOE A HOOVER
|DENVER, IN
|KAW
|4
|01:50:03.149
|12
|015
|HAYDEN DUPUIS
|CALGARY, AB
|HQV
|3
|00:56:32.239
|YXC2 Super Mini Jr. (12-13) – Bike – Class Points
|RND 1
|RND 2
|RND 3
|RND 4
|RND 5
|RND 6
|Place
|Make
|Nbr
|Name
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Total Points
|1
|GAS
|171
|TRAVIS LENTZ
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|120
|2
|KTM
|016
|NASH PEERSON
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|104
|3
|HQV
|107
|PHILLIP T ARNOLD
|6
|7
|2
|3
|5
|3
|100
|4
|KAW
|151
|COLBY GOODMAN
|3
|11
|10
|2
|2
|2
|96
|5
|GAS
|334
|CARLO C CLARY
|5
|4
|11
|5
|16
|13
|72
|6
|HQV
|015
|HAYDEN DUPUIS
|2
|2
|DNF
|3
|12
|65
|7
|GAS
|108
|GABRIEL S JIMENEZ
|8
|13
|7
|6
|14
|DNF
|57
|8
|KTM
|157
|JACK WHALEN
|13
|12
|4
|9
|11
|56
|9
|KTM
|407
|COLT LACKEY
|7
|5
|6
|10
|56
|10
|KTM
|021
|GRANT MEACHAM
|23
|8
|5
|11
|6
|54
|Vet A (30+) – Bike – Class Results
|Place
|Nbr
|Name
|Hometown
|Brand
|Laps
|Elapsed
|1
|093
|ROBBY NORWOOD
|CREEDMOOR, NC
|HON
|6
|02:58:11.219
|2
|683
|GREGORY FUNK
|CLINTON, OH
|KAW
|6
|02:58:12.911
|3
|837
|SHANE OBANION
|BOWLING GREEN, KY
|KAW
|6
|03:02:46.497
|4
|468
|DANIEL B SIMS
|GREENCASTLE, IN
|YAM
|6
|03:10:01.022
|5
|103
|KEVIN DUPUIS
|CALGARY, AB
|HQV
|6
|03:10:21.339
|6
|642
|RYAN M KASEMEYER
|LAFAYETTE, IN
|HQV
|5
|03:04:01.970
|7
|442
|BENJAMIN LORENZ
|DENVER, IA
|OTH
|5
|03:12:57.768
|8
|439
|RAYMOND MOREHOUSE
|INDEPENDENCE, IA
|HQV
|5
|03:39:55.259
|9
|492
|KEAGAN J SCHMIDT
|EVANSVILLE, IN
|KTM
|4
|02:47:46.978
|10
|790
|JOSEPH D MARBURGER
|MESQUITE, TX
|HQV
|3
|01:53:10.390
|Vet A (30+) – Bike – Class Points
|RND 1
|RND 2
|RND 3
|RND 4
|RND 5
|RND 6
|Place
|Make
|Nbr
|Name
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Total Points
|1
|KAW
|683
|GREGORY FUNK
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|115
|2
|HON
|093
|ROBBY NORWOOD
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|3
|HQV
|103
|KEVIN DUPUIS
|5
|4
|4
|5
|5
|5
|98
|4
|KAW
|837
|SHANE OBANION
|3
|2
|3
|3
|3
|91
|5
|YAM
|468
|DANIEL B SIMS
|4
|10
|3
|7
|7
|4
|91
|6
|YAM
|417
|DANNY HAFTL
|17
|6
|8
|4
|49
|7
|HON
|669
|JESSE C KILDOW
|8
|5
|10
|40
|8
|KTM
|326
|JOSHUA D WINKLER
|13
|8
|14
|28
|9
|KTM
|223
|SCOTT HOPPER
|19
|9
|10
|DNF
|25
|10
|HQV
|642
|RYAN M KASEMEYER
|11
|6
|25
|XC1 Open Pro – Bike – Class Results
|Place
|Nbr
|Name
|Hometown
|Brand
|Laps
|Elapsed
|1
|514
|STEWARD BAYLOR JR
|HODGES, SC
|KAW
|7
|03:00:24.179
|2
|001
|CRAIG B DELONG
|MORGANTOWN, PA
|HQV
|7
|03:02:41.433
|3
|969
|JONATHAN S GIRROIR
|YADKINVILLE,, NC
|KTM
|7
|03:02:42.617
|4
|003
|JORDAN P ASHBURN
|LIVINGSTON, TN
|GAS
|7
|03:03:25.898
|5
|282
|MICHAEL WITKOWSKI
|CATAWBA, NC
|HON
|7
|03:03:45.010
|6
|739
|TREVOR A BOLLINGER
|MORGANTON, NC
|HQV
|7
|03:06:45.271
|7
|347
|EVAN SMITH
|JEFFERSON, GA
|HQV
|7
|03:06:47.491
|8
|314
|GRANT R BAYLOR
|HONEA PATH, SC
|KAW
|7
|03:08:35.095
|9
|336
|RYDER LAFFERTY
|ELKIN, NC
|GAS
|7
|03:10:51.757
|10
|007
|JOSH V STRANG
|AUSTRALIA, //
|SHR
|7
|03:17:28.197
|11
|178
|LYNDON SNODGRASS
|AUSTRALIA, //
|KAW
|4
|01:45:32.804
|12
|523
|LAYNE C MICHAEL
|BOONVILLE, NC
|YAM
|4
|01:52:33.499
|XC1 Open Pro – Bike – Class Points
|RND 1
|RND 2
|RND 3
|RND 4
|RND 5
|RND 6
|Place
|Make
|Nbr
|Name
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Total Points
|1
|KTM
|969
|JONATHAN S GIRROIR
|1
|1
|1
|2
|3
|3
|152
|2
|KAW
|514
|STEWARD BAYLOR JR
|2
|2
|3
|4
|1
|1
|142
|3
|GAS
|003
|JORDAN P ASHBURN
|4
|4
|2
|7
|2
|4
|109
|4
|HQV
|001
|CRAIG B DELONG
|11
|DNF
|5
|9
|4
|2
|74
|5
|KAW
|314
|GRANT R BAYLOR
|3
|10
|8
|3
|6
|8
|71
|6
|HON
|282
|MICHAEL WITKOWSKI
|10
|7
|10
|11
|5
|5
|62
|7
|HQV
|739
|TREVOR A BOLLINGER
|7
|8
|7
|15
|7
|6
|52
|8
|KTM
|356
|DANTE A OLIVEIRA
|8
|6
|1
|49
|9
|HQV
|347
|EVAN SMITH
|5
|6
|13
|13
|8
|7
|47
|10
|YAM
|212
|RICKY A RUSSELL
|6
|11
|4
|8
|13
|39
|11
|KAW
|178
|LYNDON SNODGRASS
|13
|3
|11
|5
|DNF
|11
|37
|12
|SHR
|007
|JOSH V STRANG
|9
|5
|9
|10
|9
|10
|36
|13
|GAS
|336
|RYDER LAFFERTY
|12
|9
|12
|6
|11
|9
|35
|XC2 250 Pro – Bike – Class Results
|Place
|Nbr
|Name
|Hometown
|Brand
|Laps
|Elapsed
|1
|035
|ANGUS J RIORDAN
|AUSTRALIA, //
|KTM
|7
|03:05:39.557
|2
|922
|GRANT W DAVIS
|MESHOPPEN, PA
|KTM
|7
|03:06:11.453
|3
|198
|LIAM DRAPER
|NEW ZEALAND, //
|YAM
|7
|03:07:04.130
|4
|099
|CODY J BARNES
|STERLING, IL
|HON
|7
|03:10:12.598
|5
|235
|BRODY JOHNSON
|LANDRUM, SC
|BET
|7
|03:11:34.339
|6
|707
|JASON C LIPSCOMB
|PARKERSBURG, WV
|BET
|7
|03:18:58.939
|7
|014
|RUY BARBOSA
|CHILE, //
|HON
|7
|03:19:32.918
|8
|844
|LAYTON J SMAIL
|COVINGTON, WA
|SHR
|7
|03:20:22.779
|9
|989
|THADDEUS DUVALL
|WILLIAMSTOWN, WV
|KAW
|7
|03:20:49.634
|10
|328
|JESSE ANSLEY
|MYAKKA CITY, FL
|KAW
|7
|03:22:55.271
|11
|213
|TOBY D CLEVELAND
|ERIN, NY
|HQV
|7
|03:25:25.950
|12
|353
|JADEN DAHNERS
|ENUMCLAW, WA
|KTM
|4
|01:55:51.218
|XC2 250 Pro – Bike – Class Points
|RND 1
|RND 2
|RND 3
|RND 4
|RND 5
|RND 6
|Place
|Make
|Nbr
|Name
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Finish
|Total Points
|1
|KTM
|922
|GRANT W DAVIS
|3
|1
|2
|2
|1
|2
|156
|2
|KTM
|035
|ANGUS J RIORDAN
|1
|2
|4
|1
|7
|1
|147
|3
|YAM
|198
|LIAM DRAPER
|2
|15
|3
|4
|3
|3
|112
|4
|HON
|206
|JOSHUA M TOTH
|4
|10
|1
|12
|2
|93
|5
|HON
|099
|CODY J BARNES
|14
|9
|6
|5
|5
|4
|84
|6
|HON
|014
|RUY BARBOSA
|10
|6
|10
|6
|6
|7
|81
|7
|KAW
|328
|JESSE ANSLEY
|8
|4
|9
|7
|11
|10
|78
|8
|KAW
|989
|THADDEUS DUVALL
|6
|18
|13
|3
|4
|9
|77
|9
|BET
|235
|BRODY JOHNSON
|9
|13
|5
|15
|8
|5
|71
|10
|BET
|707
|JASON C LIPSCOMB
|12
|11
|7
|14
|10
|6
|66
|11
|HQV
|213
|TOBY D CLEVELAND
|5
|16
|8
|13
|12
|11
|61
|12
|HQV
|022
|TYLER PALMER
|11
|7
|11
|8
|9
|59
|13
|BET
|981
|JONATHAN T JOHNSON
|7
|5
|30
|14
|HON
|515
|TYLER D MEDAGLIA
|3
|21
|15
|KTM
|401
|LANDON LYNN
|14
|11
|17
|16
|SHR
|844
|LAYTON J SMAIL
|8
|13
|17
|HON
|404
|MAX ERLANDSSON
|8
|13
|18
|HQV
|886
|ALEXANDRE GOUGEON
|9
|12
|19
|HQV
|409
|RYDER THOMASELLI
|10
|11
|20
|KTM
|372
|NICOLAS KUTULAS
|15
|17
|10
Full results HERE.
Next Round:
RD 7 – POWERLINE PARK
Powerline Park – St Clairsville, OH
May 11, 2024 – May 12, 2024
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