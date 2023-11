2023 Paris Supercross Results – Day 2 / King & Prince

From: mxgpresults.com

SX2 – Race 1

SX2 – Race 2

SX2 – Race 3

SX2 Overall Classification – Day 2

Jo Shimoda won the SX2 classification of the 2023 Paris Supercross, claiming the Prince of Paris title. Tom Vialle came in 2nd, and Anthony Bourdon 3rd.

Pos. Num. Rider Nation Bike Results Points 1 #30 Jo Shimoda JPN Honda 1-1-3

1-3-1 10 2 #28 Tom Vialle FRA KTM 8-2-1

4-2-2 19 3 #945 Anthony Bourdon FRA Kawasaki 4-4-4

3-1-3 19 4 #401 Jace Owen USA Yamaha 2-3-2

2-8-6 23 5 #43 Cullin Park USA Honda 3-5-5

5-7-4 29 6 #141 Maxime Desprey FRA Yamaha 5-6-6

6-4-5 32 7 #81 Brian Hsu GER Fantic 6-16-0

8-5-7 42 8 #11 Calvin Fonvieille FRA KTM 9-7-8

9-6-10 49 9 #225 Charles Lefrancois FRA Honda 7-8-7

7-14-8 51 10 #965 Hugo Manzato FRA Husqvarna 10-9-11

10-9-9 58 11 #384 Lorenzo Camporese ITA Honda 14-12-9

11-15-0 61 12 #420 Pierre Lozzi FRA Kawasaki 11-10-10

13-10-14 68 13 #335 Enzo Polias FRA KTM 16-11-12

12-12-11 74 14 #22 Mickael Lamarque FRA KTM 12-14-13

14-11-12 76 15 #389 Jules Pietre FRA Yamaha 13-13-15

16-16-13 86 16 #751 Germain Jamet FRA Yamaha 15-15-14

15-13-15 87

SX1 – Race 1

SX1 – Race 2

SX1 – Race 3

SX1 Overall Classification – Day 2

Jett Lawrence won the 2023 Paris Supercross, claiming the King of Paris title, ahead of Hunter Lawrence in 2nd, and Cooper Webb in 3rd.