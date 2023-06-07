Everything You Need to Know – Kamloops Round 2

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TCS PRO RACE WEEKEND SCHEDULE KAMLOOPS W-CAN AMATEUR SCHEDULE
WMX & PREMIX WILL HAVE 1 MOTO SATURDAY, REFER TO SCHEDULES FOR TIMES
SATURDAY REGISTRATION WMX & PREMIX ONLY
RIDER SERVICES
IF YOU ARE A PRO, WMX, PREMIX OR INTERMEDIATE RIDER THAT WILL BE COMPETING ON NATIONAL DAY JUNE 11, PLEASE REVIEW THE PRO RIDER’S HANDBOOK & 2023 PRO RULEBOOK FOR DETAILS AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION REGARDING ALL TRIPLE CROWN SERIES EVENTS!
**MANDATORY TECH INSPECTION IS BACK & WILL BE HELD ON SATURDAY JUNE 10 FROM 2:30PM – 5:30PM** (PRO CLASSES ONLY)
LOCATION: TRIPLECROWN SEMI
**REFER TO THE 2023 PRO RULE BOOK FOR ALL DETAILS**
PRO REGISTRATION 
2023 PRO RULEBOOK
PRO RIDER’S HANDBOOK
2023 AMATEUR RULEBOOK
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