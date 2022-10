Future West Moto Arenacross | Results from Round 1

Pro Am

12 Julien Benek KAW 2-1 84 Tanner Ward KAW 1-2 2 Brock Hoyer YAM 3-3 18 Parker Eales 4-4 58 Blake Davies HQV 7-5 510 Marcus Deausy YAM 6-6 187 Layne Nuyens KTM 8-8 130 Devyn Smith KAW 11-7 174 Zane Mellafont KTM 10-10 212 Luke Svenssen YAM 12-9 11 Davey Fraser HQV 5-DNS 66 Tyler Yates KTM DNS-DNS

250 Intermediate

58 Blake Davies HQV 130 Devyn Smith KAW 15 Tyson Dubuc KTM 819 Dawson Gravelle HON 212 Luke Svensson YAM 238 Jacob Weston HON

Ladies

09 Annalyse Lopushinsky YAM 3 Vanessa Bruneau YAM 72 Emma Marshall KAW

Supermini

48 Jayden Riley HQV 247 Tegan Kortenbach KTM 15 Dexter Seitz KTM 10 Braxton Zeitner KTM 713 Travis Mosser YAM 981 Nikalis O’Connor HQV 22 Benjamin Turner KTM 144 Madden Wood GAS 7 Trevor Casquilho YAM 16 Wyatt Hankins KTM

65 (7-9)

518 Parker Hatt HQV 15 Fisher Bentley KTM 728 Baelen Macklem COB 114 Ryan Taylor COB 17 Jack Payne KTM 75 Cristiano Stivalet KTM 118 Robert Baxter YAM 371 Blayne McPhail GAS 62 Kruz Garwasiuk COB 25 Cash Riley HQV

Full results HERE.

More racing today at Chilliwack Heritage Park in Chilliwack, BC.