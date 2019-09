MXON Qualifying Results

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class Countries admitted to the Motocross of Nations races 1 Belgium 5 2 18 STRIJBOS, Kevin FMB Yamaha Open 3 16 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Honda MXGP ( 4 ) 17 GEERTS, Jago FMB Yamaha MX2 2 The Netherlands 5 2 5 VLAANDEREN, Calvin KNMV Honda MX2 3 6 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM Open ( 5 ) 4 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM MXGP 3 USA 7 1 14 COOPER, Justin AMA Yamaha MX2 6 13 ANDERSON, Jason AMA Husqvarna MXGP ( 8 ) 15 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna Open 4 Australia 9 3 11 WEBSTER, Kyle MA Honda MX2 6 12 DUFFY, Regan MA KTM Open ( 10 ) 10 FERRIS, Dean MA KTM MXGP 5 Italy 14 5 89 FORATO, Alberto FMI Husqvarna MX2 9 88 MONTICELLI, Ivo FMI KTM MXGP ( 11 ) 90 LUPINO, Alessandro FMI Kawasaki Open 6 Latvia 14 1 99 JONASS, Pauls LAMSF Husqvarna Open 13 97 MACUKS, Toms LAMSF KTM MXGP ( 16 ) 98 IVANOVS, Davis LAMSF Husqvarna MX2 7 France 15 7 3 TIXIER, Jordi FFM KTM Open 8 1 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MXGP ( 10 ) 2 RENAUX, Maxime FFM Yamaha MX2 8 Great Britain 15 4 9 SIMPSON, Shaun ACU KTM Open 11 7 WATSON, Nathan ACU KTM MXGP ( 13 ) 8 STERRY, Adam ACU Kawasaki MX2 9 Denmark 15 6 107 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna MX2 9 108 BOEGH DAMM, Bastian DMU KTM Open ( 15 ) 106 OLSEN, Stefan Kjer DMU KTM MXGP 10 Switzerland 15 1 55 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha MXGP 14 56 GUILLOD, Valentin FMS Honda MX2 ( 30 ) 57 SCHEIWILLER, Cyrill FMS Yamaha Open



11 Sweden 16 7 31 BENGTSSON, Filip SVEMO Husqvarna MXGP 9 32 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Husqvarna MX2 ( 29 ) 33 GOLE, Anton SVEMO Yamaha Open



12 Spain 17 4 19 PRADO, Jorge RFME KTM MXGP 13 21 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open ( 18 ) 20 LARRANAGA OLANO, Iker RFME KTM MX2 13 Estonia 17 5 24 KULLAS, Harri EMF Honda Open 12 22 LEOK, Tanel EMF Husqvarna MXGP ( 19 ) 23 RATSEP, Priit EMF Honda MX2 14 Germany 22 10 27 ULLRICH, Dennis DMSB Husqvarna Open 12 26 LAENGENFELDER, Simon DMSB KTM MX2 ( 16 ) 25 KOCH, Tom DMSB KTM MXGP 15 Norway 22 8 119 HORGMO, Kevin NMF KTM MX2 14 118 FREDRIKSEN, Hakon NMF Yamaha MXGP ( 19 ) 120 WAHL, Henrik NMF KTM Open 16 Slovenia 22 2 91 GAJSER, Tim AMZS Honda MXGP 20 92 PANCAR, Jan AMZS Yamaha MX2 ( 22 ) 93 IRT, Peter AMZS Yamaha Open 17 New Zealand 26 7 50 WALSH, Dylan ACU Husqvarna MX2 19 49 CHASE, Wyatt MNZ Honda MXGP ( 26 ) 51 PURVIS, Maximus MNZ Yamaha Open 18 Austria 31 11 35 HOFER, Rene AMF KTM MX2 20 36 SANDNER, Michael AMF KTM Open ( 23 ) 34 NEURAUTER, Lukas AMF KTM MXGP 19 Rep. of South Africa 32 14 69 VERCUEIL, Lloyd MSA Yamaha Open 18 67 DOCHERTY, Michael EMSO KTM MXGP ( 24 ) 68 RAYNARD, Anthony MSA Yamaha MX2 Countries admitted to the B-Final 20 Czech Republic 33 16 45 NEUGEBAUER, Filip DMSB KTM Open 17 44 POLAK, Petr ACCR KTM MX2 ( 20 ) 43 KOVAR, Vaclav ACCR KTM MXGP 21 Poland 35 12 123 STASZKIEWICZ, Szymon PZM KTM Open 23 122 WIECKOWSKI, Maciej PZM KTM MX2 ( 24 ) 121 WYSOCKI, Tomasz PZM KTM MXGP 22 Lithuania 39 18 105 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF Husqvarna Open 21 104 KARKA, Dovydas LMSF KTM MX2 23 Iceland 42 17 72 REYNISSON, Eythor MSI Yamaha Open 25 70 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI KTM MXGP ( 26 ) 71 SIGURDSSON, Einar MSI KTM MX2 24 Puerto Rico 42 17 52 STARLING, Justin AMA Suzuki MXGP 25 54 MARQUIER, Chase AMA Kawasaki Open ( 30 ) 53 RODRIGUEZ, Jose Fernando FMPR Kawasaki MX2 25 Ireland 42 15 38 BARR, Martin MCUI Yamaha MX2 27 39 EDMUNDS, Stuart MCUI Husqvarna Open ( 31 ) 37 MEARA, Jason MCUI Kawasaki MXGP 26 Portugal 42 15 60 BASAULA, Hugo FMP KTM Open 27 58 PEIXE, Sandro FMP Suzuki MXGP ( 32 ) 59 OUTEIRO, Luis FMP KTM MX2 27 Brazil 43 21 46 SANTOS, Fabio CBM Yamaha MXGP 22 47 ROSA BUENO, Pedro Henrique CBM Yamaha MX2 ( 33 ) 48 ALVES, Ramyller CBM KTM Open 28 Russia 45 22 94 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Yamaha MXGP 23 96 PRONENKO, Svyatoslav MFR Husqvarna Open ( 33 ) 95 PETRASHIN, Timur MFR KTM MX2 29 Ukraine 46 21 78 TARASOV, Volodymyr FMU KTM Open 25 77 KRUG, Oleg FMU Yamaha MX2 ( 28 ) 76 MOROZOV, Roman FMU Yamaha MXGP 30 Japan 53 24 63 TOMITA, Toshiki MFJ Honda Open 29 62 OTSUKA, Gota MFJ Honda MX2 ( 33 ) 61 NARITA, Akira MFJ Honda MXGP 31 Croatia 55 27 101 HRANIC, Nikola HMS KTM MX2 28 102 KELAVA, Matija HMS KTM Open ( 32 ) 100 CRNKOVIC, Luka HMS Honda MXGP Countries admitted to the C-Final 32 Greece 57 26 115 KRITIKOS, Emmanouil AMOTOE Yamaha MXGP 31 116 GEORGANTAS, Alexandros AMOTOE Husqvarna MX2 ( 32 ) 117 ANDREOU, Andreas AMOTOE Yamaha Open 33 Cyprus 58 28 110 GEORGIOU, Aristos CyMF Yamaha MX2 30 109 TSANGARAS, Christos CyMF Yamaha MXGP ( 31 ) 111 GEORGIOU, Chrysanthos CyMF Yamaha Open 34 Luxembourg 29 29 112 FRANK, Björn MUL Honda MXGP