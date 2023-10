Video | 2023 Team Canada MXON at Moto Club de Romagné

Video | 2023 Team Canada MXON at Moto Club de Romagné

By Billy Rainford

2023 Team Canada MXON riding some practice at Moto Club de Romagné in France on the Tuesday before the MXON in Ernée, France.

#43 Dylan Wright MXGP

#44 Ryder McNabb MX2

#45 Jess Pettis Open