Video | Dylan Rempel Interview | 2023 Mini O’s

By Billy Rainford

We spoke with Partzilla PRMX rider #138 Dylan Rempel at the end of the 2023 Mini O’s at Gatorback Cycle Park in Gainesville,, Florida, after a long week of racing in the 250 A and Pro Sport classes.