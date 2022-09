2022 MXON Final Standings

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class 1 USA 16 1 Race 1 101 TOMAC, Eli AMA Yamaha 2 Race 2 103 SEXTON, Chase AMA Honda 3 Race 3 103 SEXTON, Chase AMA Honda 4 Race 2 102 COOPER, Justin AMA Yamaha 6 Race 3 101 TOMAC, Eli AMA Yamaha 9 Race 1 102 COOPER, Justin AMA Yamaha 2 France 23 1 Race 3 13 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 3 Race 1 13 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 4 Race 3 15 FERRANDIS, Dylan FFM Yamaha 6 Race 2 15 FERRANDIS, Dylan FFM Yamaha 9 Race 2 14 MUSQUIN, Marvin FFM KTM 14 Race 1 14 MUSQUIN, Marvin FFM KTM 3 Australia 26 1 Race 2 115 LAWRENCE, Jett MA Honda 2 Race 3 115 LAWRENCE, Jett MA Honda 5 Race 1 113 EVANS, Mitchell MA Honda 8 Race 1 114 LAWRENCE, Hunter MA Honda 10 Race 2 114 LAWRENCE, Hunter MA Honda 28 Race 3 113 EVANS, Mitchell MA Honda 4 Italy 49 3 Race 2 3 GUADAGNINI, Mattia FMI GASGAS 7 Race 1 1 CAIROLI, Antonio FMI KTM 9 Race 3 1 CAIROLI, Antonio FMI KTM 15 Race 2 2 ADAMO, Andrea FMI GASGAS 15 Race 1 2 ADAMO, Andrea FMI GASGAS 19 Race 3 3 GUADAGNINI, Mattia FMI GASGAS 5 Belgium 50 2 Race 1 16 GEERTS, Jago FMB Yamaha 11 Race 3 16 GEERTS, Jago FMB Yamaha 12 Race 3 18 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Beta 12 Race 1 17 EVERTS, Liam FMB KTM 13 Race 2 18 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Beta 14 Race 2 17 EVERTS, Liam FMB KTM 6 Spain 51 5 Race 2 48 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 6 Race 1 46 PRADO, Jorge RFME GASGAS 7 Race 3 46 PRADO, Jorge RFME GASGAS 8 Race 3 48 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 25 Race 1 47 FARRES, Guillem RFME Yamaha 27 Race 2 47 FARRES, Guillem RFME Yamaha 7 The Netherlands 62 7 Race 2 6 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 10 Race 1 5 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 13 Race 1 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha 14 Race 3 6 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 18 Race 2 5 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 36 Race 3 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha 8 Germany 71 11 Race 2 32 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 11 Race 1 31 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna 16 Race 2 33 KOCH, Tom DMSB KTM 16 Race 3 31 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna 17 Race 1 32 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 18 Race 3 33 KOCH, Tom DMSB KTM 9 Switzerland 90 4 Race 1 22 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 5 Race 3 22 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 22 Race 3 24 BRUMANN, Kevin FMS Yamaha 28 Race 2 23 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha 31 Race 2 24 BRUMANN, Kevin FMS Yamaha 36 Race 1 23 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha 10 Great Britain 98 15 Race 3 9 SEARLE, Tommy ACU Honda 16 Race 1 7 WILSON, Dean ACU Husqvarna 17 Race 2 9 SEARLE, Tommy ACU Honda 20 Race 3 7 WILSON, Dean ACU Husqvarna 30 Race 2 8 ANSTIE, Max AMA Honda 37 Race 1 8 ANSTIE, Max AMA Honda 11 Latvia 101 13 Race 3 43 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna 20 Race 1 43 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna 22 Race 2 45 MACUKS, Toms LAMSF KTM 23 Race 3 45 MACUKS, Toms LAMSF KTM 23 Race 2 44 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 23 Race 1 44 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 12 Sweden 109 19 Race 2 56 GERHARDSSON, Albin SVEMO Husqvarna 19 Race 1 55 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha 21 Race 3 57 NOREN, Fredrik AMA KTM 24 Race 2 57 NOREN, Fredrik AMA KTM 26 Race 1 56 GERHARDSSON, Albin SVEMO Husqvarna 34 Race 3 55 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha 13 Norway 116 18 Race 1 95 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 22 Race 1 94 TOENDEL, Cornelius NMF Fantic 24 Race 3 94 TOENDEL, Cornelius NMF Fantic 25 Race 2 96 OSTERHAGEN, Haakon NMF Fantic 27 Race 3 96 OSTERHAGEN, Haakon NMF Fantic 34 Race 2 95 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 14 Finland 124 21 Race 2 35 WECKMAN, Emil SML Honda 24 Race 1 35 WECKMAN, Emil SML Honda 25 Race 3 36 HAAVISTO, Jere SML KTM 26 Race 3 34 SIHVONEN, Miro SML Honda 28 Race 1 34 SIHVONEN, Miro SML Honda 33 Race 2 36 HAAVISTO, Jere SML KTM 15 Canada 129 10 Race 3 40 WRIGHT, Dylan CMA Honda 29 Race 3 42 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS 29 Race 2 42 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS 30 Race 1 41 MCNABB, Ryder CMA Honda 31 Race 1 40 WRIGHT, Dylan CMA Honda 16 Chile 130 12 Race 2 111 MUNOZ, Hardy FMC Husqvarna 26 Race 2 112 GARIB, Benjamin FMC Yamaha 27 Race 1 111 MUNOZ, Hardy FMC Husqvarna 32 Race 1 110 PAVEZ, Matías FMC Kawasaki 33 Race 3 110 PAVEZ, Matías FMC Kawasaki 37 Race 3 112 GARIB, Benjamin FMC Yamaha 17 Guam 147 20 Race 2 108 VARIZE, Joshua GMAC KTM 29 Race 1 108 VARIZE, Joshua GMAC KTM 32 Race 3 109 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM 32 Race 2 109 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM 34 Race 1 107 BLOSS, Benjamin GMAC KTM 35 Race 3 107 BLOSS, Benjamin GMAC KTM 18 Rep. of South Africa 154 21 Race 1 59 MC LELLAN, Camden KNMV KTM 30 Race 3 58 PURDON, Tristan MSA Yamaha 31 Race 3 60 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM 35 Race 2 60 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM 37 Race 2 59 MC LELLAN, Camden KNMV KTM 38 Race 1 58 PURDON, Tristan MSA Yamaha 19 Estonia 98 8 Race 2 21 KULLAS, Harri EMF Yamaha 17 Race 3 21 KULLAS, Harri EMF Yamaha 35 Race 1 19 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 38 Race 3 19 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 20 Venezuela 108 33 Race 1 68 TRASOLINI, Raimundo FMV KTM 36 Race 2 69 LOCURCIO, Lorenzo FMV KTM 39 Race 1 67 RODRIGUEZ, Anthony FMV Honda