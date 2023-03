Video | #86 Josiah Natzke at the 2023 Detroit Supercross Press Day

Greg Poisson catches up with New Zealand rider #86 Josiah Natzke who rides for the Partzilla PRMX OGs Kawasaki team both above and below the Canada/USA border heading into the 2023 Detroit Supercross.