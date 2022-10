WSX Results | Round 1 – Cardiff, Wales

SX2 – Race 1

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #48 Mitch Oldenburg Honda 4:33.820 2 #66 Chris Blose Kawasaki +3.321 3 #102 Matt Moss Kawasaki +4.382 4 #12 Shane McElrath Yamaha +4.814 5 #53 Dylan Walsh Kawasaki +8.554 6 #910 Carson Brown Yamaha +8.557 7 #19 Aaron Tanti Yamaha +9.045 8 #384 Lorenzo Camporese Honda +11.038 9 #41 Derek Kelley Suzuki +11.557 10 #715 Phil Nicoletti Yamaha +13.476 11 #99 Max Anstie Honda +13.960 12 #141 Maxime Desprey Yamaha +14.746 13 #20 Wilson Todd Honda +15.659 14 #45 Henry Miller Yamaha +17.058 15 #40 Dilan Schwartz Suzuki +20.009 16 #773 Thomas Do Honda +21.968 17 #200 Cole Seely Honda +25.813 18 #275 Dylan Woodcock Suzuki +27.945 19 #401 Jace Owen Yamaha +12.946 20 #79 Derek Drake KTM +1 Lap 21 #11 Kyle Chisholm Yamaha +2 Laps 22 #891 Justin Bogle KTM +3 Laps

SX2 – Race 2

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #99 Max Anstie Honda 4:36.032 2 #141 Maxime Desprey Yamaha +1.226 3 #12 Shane McElrath Yamaha +2.551 4 #66 Chris Blose Kawasaki +4.025 5 #20 Wilson Todd Honda +5.730 6 #41 Derek Kelley Suzuki +6.565 7 #910 Carson Brown Yamaha +7.002 8 #891 Justin Bogle KTM +7.812 9 #19 Aaron Tanti Yamaha +8.931 10 #53 Dylan Walsh Kawasaki +10.942 11 #79 Derek Drake KTM +11.887 12 #401 Jace Owen Yamaha +12.136 13 #715 Phil Nicoletti Yamaha +13.458 14 #40 Dilan Schwartz Suzuki +14.648 15 #45 Henry Miller Yamaha +15.746 16 #275 Dylan Woodcock Suzuki +18.829 17 #11 Kyle Chisholm Yamaha +19.342 18 #384 Lorenzo Camporese Honda +32.770 19 #48 Mitch Oldenburg Honda +40.358 20 #200 Cole Seely Honda +1 Lap 21 #773 Thomas Do Honda +4 Laps 22 #102 Matt Moss Kawasaki +4 Laps

SX2 – Race 3 (Super Final)

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #48 Mitch Oldenburg Honda 7:44.942 2 #200 Cole Seely Honda +2.594 3 #19 Aaron Tanti Yamaha +6.412 4 #910 Carson Brown Yamaha +7.415 5 #12 Shane McElrath Yamaha +10.287 6 #891 Justin Bogle KTM +12.242 7 #41 Derek Kelley Suzuki +13.113 8 #66 Chris Blose Kawasaki +14.586 9 #401 Jace Owen Yamaha +15.835 10 #99 Max Anstie Honda +16.344 11 #102 Matt Moss Kawasaki +17.381 12 #20 Wilson Todd Honda +18.012 13 #11 Kyle Chisholm Yamaha +18.770 14 #141 Maxime Desprey Yamaha +19.680 15 #715 Phil Nicoletti Yamaha +21.624 16 #384 Lorenzo Camporese Honda +27.144 17 #45 Henry Miller Yamaha +27.431 18 #40 Dilan Schwartz Suzuki +28.537 19 #53 Dylan Walsh Kawasaki +31.884 20 #773 Thomas Do Honda +32.747 21 #275 Dylan Woodcock Suzuki +40.783 22 #79 Derek Drake KTM +4 Laps

SX2 – GP Overall Points

Shane McElrath won the SX2 2022 British GP with 54 points, ahead of Chris Blose in second and Mitch Oldenburg in third.

Pos. Num. Rider R1 R2 FL SP Total 1 #12 Shane McElrath 18 20 16 54 2 #66 Chris Blose 22 18 13 53 3 #48 Mitch Oldenburg 25 2 25 52 4 #910 Carson Brown 15 14 18 47 5 #19 Aaron Tanti 14 12 20 46 6 #99 Max Anstie 10 25 11 46 7 #41 Derek Kelley 12 15 14 41 8 #141 Maxime Desprey 9 22 7 38 9 #20 Wilson Todd 8 16 9 33 10 #102 Matt Moss 20 10 30 11 #53 Dylan Walsh 16 11 2 29 12 #200 Cole Seely 4 1 1 22 28 13 #891 Justin Bogle 13 15 28 14 #715 Phil Nicoletti 11 8 6 25 15 #401 Jace Owen 2 9 12 23 16 #384 Lorenzo Camporese 13 3 5 21 17 #45 Henry Miller 7 6 4 17 18 #40 Dilan Schwartz 6 7 3 16 19 #11 Kyle Chisholm 4 8 12 20 #79 Derek Drake 1 10 11 21 #275 Dylan Woodcock 3 5 8 22 #773 Thomas Do 5 1 6

WSX – Race 1

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #3 Eli Tomac Yamaha 6:08.145 2 #19 Vince Friese Honda +4.435 3 #94 Ken Roczen Honda +5.251 4 #10 Justin Brayton Honda +9.251 5 #75 Josh Hill Yamaha +11.877 6 #941 Angelo Pellegrini Honda +12.535 7 #26 Thomas Ramette Yamaha +13.798 8 #15 Dean Wilson Honda +14.286 9 #155 Jack Brunell GasGas +16.732 10 #14 Ryan Breece Yamaha +18.895 11 #137 Adrien Escoffier Kawasaki +21.463 12 #85 Cedric Soubeyras Kawasaki +22.791 13 #61 Freddie Noren Suzuki +24.071 14 #945 Anthony Bourdon Yamaha +25.216 15 #911 Jordi Tixier Honda +25.904 16 #65 Grant Harlan Yamaha +34.031 17 #78 Cade Clason Yamaha +36.196 18 #60 Justin Starling Suzuki +56.735 19 #17 Joey Savatgy Kawasaki +3 Laps 20 #18 Luke Clout Yamaha +5 Laps

WSX – Race 2

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #3 Eli Tomac Yamaha 6:03.574 2 #94 Ken Roczen Honda +2.246 3 #19 Vince Friese Honda +4.787 4 #85 Cedric Soubeyras Kawasaki +7.080 5 #17 Joey Savatgy Kawasaki +8.545 6 #10 Justin Brayton Honda +9.062 7 #75 Josh Hill Yamaha +12.592 8 #137 Adrien Escoffier Kawasaki +14.053 9 #61 Freddie Noren Suzuki +16.227 10 #26 Thomas Ramette Yamaha +21.002 11 #78 Cade Clason Yamaha +23.150 12 #911 Jordi Tixier Honda +25.141 13 #941 Angelo Pellegrini Honda +27.976 14 #14 Ryan Breece Yamaha +29.189 15 #945 Anthony Bourdon Yamaha +31.367 16 #155 Jack Brunell GasGas +35.013 17 #65 Grant Harlan Yamaha +35.712 18 #15 Dean Wilson Honda +32.158 19 #60 Justin Starling Suzuki +4 Laps

WSX – Race 3 (Super Final)

Pos. Num. Rider Bike Time 1 #3 Eli Tomac Yamaha 9:10.723 2 #17 Joey Savatgy Kawasaki +1.747 3 #10 Justin Brayton Honda +3.171 4 #94 Ken Roczen Honda +4.639 5 #19 Vince Friese Honda +14.148 6 #85 Cedric Soubeyras Kawasaki +23.801 7 #75 Josh Hill Yamaha +27.394 8 #941 Angelo Pellegrini Honda +29.388 9 #911 Jordi Tixier Honda +31.681 10 #945 Anthony Bourdon Yamaha +35.860 11 #61 Freddie Noren Suzuki +36.049 12 #137 Adrien Escoffier Kawasaki +38.278 13 #14 Ryan Breece Yamaha +40.430 14 #26 Thomas Ramette Yamaha +43.350 15 #65 Grant Harlan Yamaha +46.564 16 #155 Jack Brunell GasGas +50.671 17 #78 Cade Clason Yamaha +1 Lap 18 #60 Justin Starling Suzuki +8 Laps 19 #15 Dean Wilson Honda +11 Laps

WSX – GP Overall Points

Eli Tomac won the WSX 2022 British GP with 76 points, ahead of Ken Roczen in second and Vince Friese in third.

Pos. Num. Rider R1 R2 FL SP Total 1 #3 Eli Tomac 25 25 1 25 76 2 #94 Ken Roczen 20 22 18 61 3 #19 Vince Friese 22 20 16 58 4 #10 Justin Brayton 18 15 20 53 5 #75 Josh Hill 16 14 14 44 6 #85 Cedric Soubeyras 9 18 15 42 7 #17 Joey Savatgy 2 16 22 40 8 #941 Angelo Pellegrini 15 8 13 36 9 #137 Adrien Escoffier 10 13 9 32 10 #26 Thomas Ramette 14 11 7 32 11 #61 Freddie Noren 8 12 10 30 12 #911 Jordi Tixier 6 9 12 27 13 #14 Ryan Breece 11 7 8 26 14 #945 Anthony Bourdon 7 6 11 24 15 #155 Jack Brunell 12 5 5 22 16 #78 Cade Clason 4 10 4 18 17 #15 Dean Wilson 13 3 2 18 18 #65 Grant Harlan 5 4 6 15 19 #60 Justin Starling 3 2 3 8 20 #18 Luke Clout 1 1

