2023 MXON Qualifying Results and Team Standings

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class Countries admitted to the Motocross of Nations races



1 France 2 1 6 RENAUX, Maxime FFM Yamaha Open 1 5 VIALLE, Tom FFM KTM MX2 ( 5 ) 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki MXGP



2 Spain 3 1 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS MXGP 2 18 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda Open ( 8 ) 17 OLIVER, Oriol RFME KTM MX2



3 Australia 5 2 7 LAWRENCE, Jett MA Honda MXGP 3 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda MX2 ( 33 ) 9 FERRIS, Dean MA Yamaha Open



4 Germany 6 2 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS MX2 4 22 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MXGP ( 8 ) 24 KOCH, Tom DMSB KTM Open



5 Switzerland 9 3 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha MXGP 6 27 GUILLOD, Valentin FMS Honda Open ( 13 ) 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha MX2



6 USA 10 5 3 CRAIG, Christian AMA Husqvarna Open 5 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna MX2 ( 8 ) 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM MXGP



7 Belgium 10 3 15 EVERTS, Liam FMB KTM Open 7 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha MXGP ( 21 ) 14 COENEN, Lucas FMB Husqvarna MX2



8 Slovenia 13 6 118 GAJSER, Tim AMZS Honda MXGP 7 119 PANCAR, Jan AMZS KTM MX2 ( 24 ) 120 BUBNIC, Miha AMZS KTM Open



9 The Netherlands 15 4 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna MX2 11 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha MXGP ( 37 ) 21 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha Open



10 Italy 17 7 12 BONACORSI, Andrea FMI Yamaha Open 10 11 ADAMO, Andrea FMI KTM MX2 ( 16 ) 10 FORATO, Alberto FMI KTM MXGP



11 Estonia 18 4 57 KULLAS, Harri EMF Yamaha Open 14 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna MX2 ( 19 ) 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna MXGP



12 Norway 23 11 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki MX2 12 39 FREDRIKSEN, Hakon NMF Yamaha Open ( 15 ) 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda MXGP



13 Latvia 24 9 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda MXGP 15 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha MX2 ( 16 ) 33 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha Open



14 New Zealand 24 10 63 HARWOOD, Hamish MNZ KTM Open 14 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS MXGP ( 20 ) 62 SCOTT, James MNZ Yamaha MX2



15 Great Britain 27 10 28 WATSON, Ben ACU Beta MXGP 17 29 GILBERT, Josh ACU Honda MX2 ( 22 ) 30 MEWSE, Conrad ACU Honda Open



16 Rep. of South Africa 28 6 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda MX2 22 52 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM MXGP ( 28 ) 54 WRIGHT, Jesse MSA Yamaha Open



17 Finland 30 12 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna MXGP 18 42 HAAVISTO, Jere SML KTM Open ( 18 ) 41 WECKMAN, Emil SML Honda MX2



18 Czech Republic 30 11 117 TERESAK, Jakub ACCR Husqvarna Open 19 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha MX2 ( 1000 ) 115 KOVAR, Vaclav ACCR KTM MXGP



19 Brazil 31 9 75 SANTOS, Fabio CBM Yamaha Open 22 74 BRESOLIN, Guilherme CBM Yamaha MX2 ( 28 ) 73 LIMA, Eduardo CBM Husqvarna MXGP Countries admitted to the B-Final



20 Chile 32 12 47 GARIB, Benjamin FMC Kawasaki MX2 20 48 ISRAEL, Nicolas FMC KTM Open ( 34 ) 46 PAVEZ, Matías FMC Honda MXGP



21 Slovakia 34 13 114 JOST, Simon SMF KTM Open 21 112 REPCAK, Pavol SMF KTM MXGP ( 23 ) 113 KATRINAK, Jaroslav SMF GASGAS MX2



22 Ireland 34 17 69 MEARA, Jason MCUI GASGAS Open 17 67 BARR, Martin MCUI Husqvarna MXGP ( 28 ) 68 MCCORMICK, Glenn MCUI GASGAS MX2



23 FIM LATAM 35 15 90 POLI, Joaquin F-LAT Kawasaki Open 20 88 CORDOVEZ, Miguel FEM KTM MXGP ( 30 ) 89 ANTEZANA, Marco F-LAT KTM MX2



24 Guam 35 16 50 VARIZE, Joshua GMAC KTM MX2 19 51 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM Open ( 35 ) 49 HARLAN, Grant GMAC Yamaha MXGP



25 Canada 38 14 45 PETTIS, Jess CMA KTM Open 24 44 MCNABB, Ryder CMA KTM MX2 ( 33 ) 43 WRIGHT, Dylan CMA Honda MXGP



26 Lithuania 39 18 64 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF KTM MXGP 21 66 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha Open ( 25 ) 65 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM MX2



27 Sweden 39 13 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda MXGP 26 35 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM MX2 ( 35 ) 36 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS Open



28 Puerto Rico 45 9 137 CHAMBERS, Jack FMPR Kawasaki MX2 36 138 MORALES, Edwardo FMPR Kawasaki Open



29 Mexico 49 23 78 RUBALCAVA, Jorge Israel FMM Husqvarna Open 26 76 FIERRO, Arturo Humberto FMM Kawasaki MXGP ( 35 ) 77 GARCIA, Victor Francisco FMM KTM MX2



30 Croatia 50 23 106 KELAVA, Matija HMS Honda MXGP 27 108 STERPIN, Matija HMS Yamaha Open ( 33 ) 107 KUNIC, Luka HMS Yamaha MX2



31 Portugal 51 24 103 OUTEIRO, Luis FMP Yamaha MXGP 27 104 GOMES, Afonso FMP Yamaha MX2 ( 34 ) 105 ALBERTO, Paulo FMP Yamaha Open Countries admitted to the C-Final



32 Poland 52 25 135 KOWALSKI, Jakub PZM GASGAS Open 27 133 BARCZEWSKI, Jakub PZM KTM MXGP ( 31 ) 134 ZDUNEK, Damian PZM Honda MX2



33 Morocco 54 25 94 SOULIMANI, Saad FRMM Kawasaki MXGP 29 96 SIMON, Maxime FRMM Honda Open ( 32 ) 95 JAYAL, Noam FRMM Kawasaki MX2



34 Iceland 55 26 84 KUC, Alexander Adam MSI GASGAS Open 29 82 PETURSSON, Mani Freyr MSI Fantic MXGP ( 34 ) 83 PALMARSSON, Eidur Orri MSI Yamaha MX2



35 Luxembourg 60 29 110 HEINEN, Jamie MUL KTM MX2 31 111 STARK, Joé MUL Honda Open ( 32 ) 109 DE MUYSER, Damien MUL Honda MXGP



36 Greece 60 30 129 AVGERIS, Athanasios AMOTOE Yamaha Open 30 127 ANDREOU, Andreas AMOTOE Yamaha MXGP ( 36 ) 128 BAKAS, Dimitrios AMOTOE Yamaha MX2



37 Ukraine 63 31 130 KIZLYAK, Pavlo FMU KTM MXGP 32 132 KUROSH, Vasyl FMU KTM Open ( 37 ) 131 MARCHUK, Dmytro FMU GASGAS MX2