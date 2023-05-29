Here’s Everything You Need to Know for RAD Torque Raceway in Edmonton for Round 1 of the 2023 Canadian Triple Crown Series MX Nationals.
|CLICK BELOW FOR TICKETS!!
Everything You Need to Know – Edmonton Round 1
|PRO’S SATURDAY JUNE 03
GATE DROP’S AT 4PM
|AMATEUR’S SUNDAYJUNE 04
PRACTICE STARTS AT 8AM
Race Week Schedule
ROUND 1 PRESS CONFERENCE LIVE ON RYDE TV
|RIDER SERVICES
|IF YOU ARE A PRO, WMX, PREMIX OR INTERMEDIATE RIDER THAT WILL BE COMPETING ON NATIONAL DAY SATURDAY JUNE 3RD, PLEASE REVIEW THE PRO RIDER’S HANDBOOK & 2023 PRO RULEBOOK FOR DETAILS AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION REGARDING ALL TRIPLE CROWN SERIES EVENTS!
**MANDATORY TECH INSPECTION IS BACK & WILL BE HELD ON FRIDAY JUNE 2ND FROM 1:00PM – 4:00PM**(PRO CLASSES ONLY)
LOCATION: TRIPLECROWN SEMI
**REFER TO THE 2023 PRO RULEBOOK FOR ALL DETAILS**
***LINK TO OUR NEW SPEED WAIVER BELOW, MANDATORY FOR ALL RACERS***
TRIPLE CROWN EDMONTON SPEED WAIVER – ROUND 1
EDMONTON TRACK MAP
|IF YOU CAN’T MAKE IT TO THE RACES IN PERSON, DOWNLOAD THE RYDE TV APP TODAY
DON’T MISS ANY OF THE ACTION ALL SEASON LONG, CATCH YOUR FAVOURITE MOTORSPORTS RACING LIVE!!
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