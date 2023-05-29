Here’s Everything You Need to Know for RAD Torque Raceway in Edmonton for Round 1 of the 2023 Canadian Triple Crown Series MX Nationals.

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Everything You Need to Know – Edmonton Round 1

PRO’S SATURDAY JUNE 03
GATE DROP’S AT 4PM		AMATEUR’S SUNDAYJUNE 04
PRACTICE STARTS AT 8AM

Race Week Schedule

ROUND 1 PRESS CONFERENCE LIVE ON RYDE TV

RIDER SERVICES
IF YOU ARE A PRO, WMX, PREMIX OR INTERMEDIATE RIDER THAT WILL BE COMPETING ON NATIONAL DAY SATURDAY JUNE 3RD, PLEASE REVIEW THE PRO RIDER’S HANDBOOK & 2023 PRO RULEBOOK FOR DETAILS AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION REGARDING ALL TRIPLE CROWN SERIES EVENTS!

**MANDATORY TECH INSPECTION IS BACK & WILL BE HELD ON FRIDAY JUNE 2ND FROM 1:00PM – 4:00PM**(PRO CLASSES ONLY)

LOCATION: TRIPLECROWN SEMI

**REFER TO THE 2023 PRO RULEBOOK FOR ALL DETAILS**
***LINK TO OUR NEW SPEED WAIVER BELOW, MANDATORY FOR ALL RACERS***

TRIPLE CROWN EDMONTON SPEED WAIVER – ROUND 1

PRO REGISTRATION 
2023 PRO RULEBOOK
PRO RIDER’S HANDBOOK
AMATEUR REGISTRATION 
2023 AMATEUR RULEBOOK
RAD TORQUE RACEWAY EVERYTHING YOU NEED TO KNOW!

EDMONTON TRACK MAP

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