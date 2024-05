Future West Moto Round 2 Results from Quesnel

Results from Round 2 of the 2024 Future West Moto British Columbia Provincial Championships at the Quesnel Motocross Association.

Pro AM

Parker Eales 1 72 PRO / AM KTM 22 2 25 1 25 1 Noah Porter 2 65 PRO / AM KTM 25 1 20 3 20 3 Blake Davies 3 64 PRO / AM HSK 20 3 22 2 22 2 Devyn Smith 4 52 PRO / AM KAW 18 4 18 4 16 5 Layne Nuyens 5 50 PRO / AM KTM 16 5 16 5 18 4 Dawson Gravelle 6 42 PRO / AM HON 15 6 13 8 14 7 Alex Gatt 7 42 PRO / AM YAM 14 7 15 6 13 8 Jacob Weston 8 42 PRO / AM HON 13 8 14 7 15 6 Jake Maddicks 9 23 PRO / AM KTM 12 9 0 89 11 10 Jonah Dueck 10 12 PRO / AM KAW 0 89 0 89 12 9

250 Junior

Annalyse Lopushinsky 1 47 250 JUNIOR YAM 25 1 22 2 Logan Reiter 2 42 250 JUNIOR YAM 22 2 20 3 Cole Kranrod 3 38 250 JUNIOR YAM 20 3 18 4 Maxim Popoff 4 37 250 JUNIOR KTM 12 9 25 1 Lane Schultz 5 31 250 JUNIOR YAM 15 6 16 5 Riley Hunt 6 29 250 JUNIOR KTM 16 5 13 8 Tyler Mcelhinney 7 25 250 JUNIOR KTM 14 7 11 10 Ben Turner 8 22 250 JUNIOR KTM 8 13 14 7 Brody Brown 9 21 250 JUNIOR Gas 11 10 10 11 Trenton Ostaszewski 10 20 250 JUNIOR KAW 18 4 2 19

250 Intermediate

Asher Brown 1 47 250 INTERMEDIATE YAM 22 2 25 1 Liam Dodds 2 45 250 INTERMEDIATE YAM 25 1 20 3 Blake Davies 3 42 250 INTERMEDIATE HSK 20 3 22 2 Reis Lepine 4 34 250 INTERMEDIATE HSK 16 5 18 4 Talin Fox 5 33 250 INTERMEDIATE YAM 18 4 15 6 Charles Charlton 6 29 250 INTERMEDIATE GAS 15 6 14 7 Orrin Elmore 7 25 250 INTERMEDIATE YAM 13 8 12 9 Travis Gibbs 8 24 250 INTERMEDIATE GAS 14 7 10 11 Zane Lepine 9 24 250 INTERMEDIATE HSK 11 10 13 8 Seth Pleice 10 24 250 INTERMEDIATE KTM 8 13 16 5

Supermini

Braxton Zeitner 1 50 SUPERMINI KTM 25 1 25 1 Fisher Bentley 2 44 SUPERMINI KTM 22 2 22 2 Lincoln Green 3 40 SUPERMINI HSK 20 3 20 3 Parker Hatt 4 34 SUPERMINI HSK 18 4 16 5 Cruz Gordon 5 34 SUPERMINI KTM 16 5 18 4 Wyatt Hankins 6 28 SUPERMINI KTM 14 7 14 7 Evan Schultz 7 26 SUPERMINI YAM 15 6 11 10 River Balzer 8 25 SUPERMINI Gas 12 9 13 8 Tyler Kranrod 9 23 SUPERMINI YAM 13 8 10 11 Trenton Ostaszewski 10 21 SUPERMINI KAW 9 12 12 9

Women

Annalyse Lopushinsky 1 50 LADIES YAM 25 1 25 1 Peyton Belisle 2 44 LADIES HON 22 2 22 2 Grace Turner 3 36 LADIES KTM 16 5 20 3 Sadie Thibert 4 34 LADIES KAW 20 3 14 7 Brooklynn Gibney 5 33 LADIES KTM 18 4 15 6 Chantelle Prochnau 6 33 LADIES KTM 15 6 18 4 Shelby Goodhew 7 24 LADIES HON 12 9 12 9 Danielle Pettis 8 24 LADIES KTM 11 10 13 8 Denali Forsyth 9 22 LADIES YAM 14 7 8 13 Miranda Kozak 10 20 LADIES YAM 13 8 7 14

Next Round:

Round 3

Bear Creek

Kelowna, BC

May 18, 19