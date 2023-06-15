2023 Calgary National | Everything You Need to Know

Calgary Motocross National Triple Crown Need to Know
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IF YOU ARE A PRO, WMX, PREMIX OR INTERMEDIATE RIDER THAT WILL BE COMPETING ON NATIONAL DAY JUNE 11, PLEASE REVIEW THE PRO RIDER’S HANDBOOK & 2023 PRO RULEBOOK FOR DETAILS AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION REGARDING ALLTRIPLE CROWN SERIES EVENTS!

**MANDATORY TECH INSPECTION IS BACK & WILL BE HELD ON SATURDAY JUNE 17 FROM 1:00PM – 4:00PM**(PRO CLASSES ONLY)

**WMX / PREMIX RIDER TRANSPONDER RENTAL1:00PM – 4:00PM LATE REGISTRATION AVAILABLE ($50.00 LATE FEE)
LOCATION: TRIPLECROWN SEMI

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